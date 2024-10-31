〈美股早盤〉主要指數開低 受微軟、Meta拖累
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-31 21:46
美股主要指數周四 (31 日) 開低，受到微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US) 拖累，前者日前公布的財測黯淡，而後者示警人工智慧 (AI) 支出料將增加，影響投資人信心。微軟開盤挫逾 5%、Meta 跌近 2%。
截稿前，道瓊工業指數跌近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 250 點或 1.4%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌近 2.9%。
美股開盤前主要指數期貨走低，投資人消化微軟、Meta Platforms 最新財報以及經濟數據，後者模糊了聯準會 (Fed) 未來降息路徑。
美股周四開盤前公布的 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數、個人支出月增率、上周初領失業金人數讓投資人對 Fed 未來降息路徑更撲朔迷離，日前公布的美國強勁經濟成長數據讓交易員減少降息押注。
道富環球市場 (State Street Global Markets) 的資深多元資產策略師 Marija Veitmane 表示，微軟和 Meta「令人失望」的業績打擊市場情緒。投資人質疑這些公司能否在增加人工智慧 (AI) 和雲端服務支出的同時保持利潤成長。
她表示，市場擔心投資持續增加可能在短期內打壓股市，然而從中期來看，科技股疲軟仍是一個買入機會。這是一個非常擁擠的部位，因此只要有令人失望的跡象就會被拋售。
美元匯率下滑，但仍維持著兩年多來最好的單月走勢。彭博美元現貨指數一周隱含波動率升至 2022 年 12 月以來新高平，顯示交易員預估美國總統大選期間美元將出現劇烈波動。
Pepperstone 集團有限公司的高級研究策略師 Michael Brown 說，昨天的美國 GDP 數據再次證明了持續的『美國例外論』主題，這仍然支撐著美元最近的強勢。在這樣的環境下很難押注美元下跌，如果美元在大選前下跌就可以買入。
美國公債價格持穩，對利率變動最敏感的兩年期公債殖利率在 3 個月高點附近徘徊。除了有彈性的美國經濟外，投資人還擔心，美國大選後通膨抬頭可能會推遲或阻止降息。
元大證券 (Yuanta Securities) 資產配置主管 Daniel Yoo 受訪時說：「誰成為總統會改變對投資周期的看法。」他強調川普若成為總統後，提高關稅和降低公司稅的潛在影響可能會加速通膨壓力的過程，因此降低利率的步伐可能會放慢，甚至不會發生。
其他消息方面，日銀 (日本央行 / BOJ) 維持基準利率不變，此前執政聯盟遭遇 2009 年以來最糟糕的選舉結果，導致經濟前景和政府穩定性的不確定性增加。日元兌美元匯率升至 153 日元以下。
國際油價小幅走高，延續前一交易日的漲幅。金價在前一交易日觸及新高後下跌。下周美國大選帶來的不確定性，在某種程度上支撐黃金需求。
截至台北時間周四（31 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 210.14 點或 0.50%，暫報 41,931.40 點
- 那斯達克綜合指數下跌 264.27 點或 1.42%，暫報 18,343.66 點
- 標普 500 指數下跌 51.70 點或 0.89%，暫報 5,761.97 點
- 費半下跌 119.38 點或 2.32%，暫報 5,034.12 點
- 台積電 ADR 下跌 1.86% 至每股 190.86 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.301%
- 紐約輕原油上漲 0.99% 至每桶 69.29 美元
- 布蘭特原油上漲 0.91% 至每桶 72.82 美元
- 黃金下跌 0.86% 至每盎司 2,776.70 美元
- 美元指數升至 103.815
焦點個股：
Uber(UBER-US) 早盤股價下跌 7.72%，至每股 73.30 美元
線上叫車平台 Uber 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季實現創紀錄的營益表現，但總預訂量成長速度降至一年多來新低，透露乘客傾向搭乘大眾交通工具而非計程車，另外對第四季的展望也不慍不火。財報公布後，Uber 盤前股價一度重挫逾 6%。
意法半導體 (STM-US) 早盤股價下跌 0.91%，至每股 27.30 美元
意法半導體 (STMicroelectronics NV) 周四公布 2023 會計年度第三季財報，該季獲利優於分析師預期、營收符合預期。展望未來，由於工業客戶需求疲軟，該公司今年第三度下調全年營收預測至先前指引區間下緣，同時還預估到 2025 年第一季營收下滑幅度會比以往更嚴重。
Mobileye(MBLY-US) 早盤股價上漲 16.99%，至每股 14.53 美元
英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global 盤前公布 2024 會計年度第三季財報，由於中國汽車銷量反彈提振該公司駕駛輔助晶片需求，該季營收優於華爾街分析師預期。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 21.6 萬，預期 22.9 萬，前值 22.8 萬人
- 美國上周續領失業金人數報 186.2 萬，預期 189 萬，前值 188.8 萬人
- 美國 9 月 PCE 年增率報 2.1%，預期 2.1%，前值 2.3%
- 美國 9 月 PCE 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%
- 美國 9 月核心 PCE 年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.7%
- 美國 9 月核心 PCE 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%
- 美國 9 月個人收入月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%
- 美國 9 月個人支出月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.3%
華爾街分析：
高盛大宗商品策略師表示，到 2025 年底，金價可望達到每盎司 3,000 美元。該行解釋道：「作為一種不提供任何利息的資產，當利率較高時，黃金對投資人的吸引力通常會降低，而當利率下降時，它通常會更具吸引力。」
川普勝選通常被視為利多美股，因其降低公司稅的主張有望提振企業績效。然而花旗策略師認為，推動標普 500 指數連漲了 6 個月的「近乎狂熱情緒」表明，回撤時機已經成熟，若共和黨大獲全勝就該離場了。
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉Mobileye上季營收超預期 盤前股價飆漲逾8%
- 〈財報〉Uber上季預訂量不及預期 本季財測不慍不火
- 〈財報〉意法半導體再下調全年財測 估營收大幅下滑至明年Q1
- 美9月核心PCE月增幅創6個月新高 Fed下周降息1碼已成定局
上一篇
下一篇