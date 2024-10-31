〈美股早盤〉主要指數開低 受微軟、Meta拖累

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-31 21:46

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截稿前，道瓊工業指數跌近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 250 點或 1.4%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌近 2.9%。

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美股開盤前主要指數期貨走低，投資人消化微軟、Meta Platforms 最新財報以及經濟數據，後者模糊了聯準會 (Fed) 未來降息路徑。

美股周四開盤前公布的 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數、個人支出月增率、上周初領失業金人數讓投資人對 Fed 未來降息路徑更撲朔迷離，日前公布的美國強勁經濟成長數據讓交易員減少降息押注。

道富環球市場 (State Street Global Markets) 的資深多元資產策略師 Marija Veitmane 表示，微軟和 Meta「令人失望」的業績打擊市場情緒。投資人質疑這些公司能否在增加人工智慧 (AI) 和雲端服務支出的同時保持利潤成長。

她表示，市場擔心投資持續增加可能在短期內打壓股市，然而從中期來看，科技股疲軟仍是一個買入機會。這是一個非常擁擠的部位，因此只要有令人失望的跡象就會被拋售。

美元匯率下滑，但仍維持著兩年多來最好的單月走勢。彭博美元現貨指數一周隱含波動率升至 2022 年 12 月以來新高平，顯示交易員預估美國總統大選期間美元將出現劇烈波動。

Pepperstone 集團有限公司的高級研究策略師 Michael Brown 說，昨天的美國 GDP 數據再次證明了持續的『美國例外論』主題，這仍然支撐著美元最近的強勢。在這樣的環境下很難押注美元下跌，如果美元在大選前下跌就可以買入。

美國公債價格持穩，對利率變動最敏感的兩年期公債殖利率在 3 個月高點附近徘徊。除了有彈性的美國經濟外，投資人還擔心，美國大選後通膨抬頭可能會推遲或阻止降息。

元大證券 (Yuanta Securities) 資產配置主管 Daniel Yoo 受訪時說：「誰成為總統會改變對投資周期的看法。」他強調川普若成為總統後，提高關稅和降低公司稅的潛在影響可能會加速通膨壓力的過程，因此降低利率的步伐可能會放慢，甚至不會發生。

其他消息方面，日銀 (日本央行 / BOJ) 維持基準利率不變，此前執政聯盟遭遇 2009 年以來最糟糕的選舉結果，導致經濟前景和政府穩定性的不確定性增加。日元兌美元匯率升至 153 日元以下。

截至台北時間周四（31 日）21 時許：

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤股價下跌 7.72%，至每股 73.30 美元

線上叫車平台 Uber 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季實現創紀錄的營益表現，但總預訂量成長速度降至一年多來新低，透露乘客傾向搭乘大眾交通工具而非計程車，另外對第四季的展望也不慍不火。財報公布後，Uber 盤前股價一度重挫逾 6%。

意法半導體 (STM-US) 早盤股價下跌 0.91%，至每股 27.30 美元

意法半導體 (STMicroelectronics NV) 周四公布 2023 會計年度第三季財報，該季獲利優於分析師預期、營收符合預期。展望未來，由於工業客戶需求疲軟，該公司今年第三度下調全年營收預測至先前指引區間下緣，同時還預估到 2025 年第一季營收下滑幅度會比以往更嚴重。

Mobileye(MBLY-US) 早盤股價上漲 16.99%，至每股 14.53 美元

英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global 盤前公布 2024 會計年度第三季財報，由於中國汽車銷量反彈提振該公司駕駛輔助晶片需求，該季營收優於華爾街分析師預期。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.6 萬，預期 22.9 萬，前值 22.8 萬人

美國上周續領失業金人數報 186.2 萬，預期 189 萬，前值 188.8 萬人

美國 9 月 PCE 年增率報 2.1%，預期 2.1%，前值 2.3%

美國 9 月 PCE 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 9 月核心 PCE 年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.7%

美國 9 月核心 PCE 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 9 月個人收入月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 9 月個人支出月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.3%

華爾街分析：

高盛大宗商品策略師表示，到 2025 年底，金價可望達到每盎司 3,000 美元。該行解釋道：「作為一種不提供任何利息的資產，當利率較高時，黃金對投資人的吸引力通常會降低，而當利率下降時，它通常會更具吸引力。」