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〈財報〉Mobileye上季營收超預期 盤前股價飆漲逾8%

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-31 20:46

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〈財報〉Mobileye上季營收超預期 盤前股價飆漲逾8%(圖：REUTERS/TPG)

英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global 周四 (31 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，由於中國汽車銷量反彈提振該公司駕駛輔助晶片需求，該季營收優於華爾街分析師預期。

截稿前，Mobileye(MBLY-US) 盤前股價在亮眼財報加持下大漲 8.62%，每股暫報 13.49 美元。


根據財報，Mobileye 第三季 (截至 9/30) 營收報 4.86 億美元，高於分析師預期的 4.721 億美元；經調整後每股獲利報 0.10 美元，符合分析師平均預期。

中國乘用車產業結束連續 5 個月下滑的頹勢，9 月的銷量成長 4.3%，主要是受惠北京政府鼓勵以舊換新的補貼政策，此為中國刺激計畫的一部分。而 Mobileye 的營收中來自中國的占比最大。

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Mobileye財報營收晶片需求自動駕駛產業

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