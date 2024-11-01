OpenAI推出ChatGPT搜尋服務 劍指Google

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-01 01:23

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OpenAI 周四 (31 日) 在其人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 新增一套搜尋引擎功能，透過即時網路搜尋和與新聞、數據供應商合作，能提供最新體育競賽比數、股票報價、新聞、天氣等資訊。這家 AI 新創此舉象徵意味著與 Alphabet 旗下 Google 的競爭進一步升級。

消息傳出後，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周四盤中股價下跌 1.35%，每股暫報 172.11 美元，因為 OpenAI 的新服務恐怕會對這家搜尋引擎巨擘地位造成影響。

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不只如此，此舉也讓 OpenAI 更像是微軟 (MSFT-US) 及其業務的競爭對手。微軟已向 OpenAI 投資近 140 億美元，但 OpenAI 的產品直接與微軟的 AI 和搜尋工具如 Copilot 和必應 (Bing) 競爭。

據了解，新的搜尋功能使用 OpenAI 的 4o 模型，周四開始向 ChatGPT Plus 和 Team 用戶提供行動和網路版本的付費搜尋功能。OpenAI 的企業和教育客戶將在未來幾周內能使用這些功能，而免費用戶將在未來幾個月內才能使用。

OpenAI 媒體合作主管 Varun Shetty 受訪時說：「人們在搜尋東西時想要答案，而目前在網路上很難找到答案，不僅要多次搜索還必須點進一堆連結。我們認為，能夠以對話的方式詢問所有相關背景和對方的高品質資源，只會讓這成為一種更好的體驗。」

該公司周四在部落格寫道，ChatGPT 將「根據你的提問自動在網路搜尋答案」，使用者可以手動點選 ChatGPT 內的網路搜尋圖示進行搜尋。現在聊天包括文章或部落格文章等來源的連結，用戶可以透過點擊回覆下方的「來源」按鈕來打開側邊欄。

圖：OpenAI

OpenAI 與包括《美聯社》(Associated Press)、《路透》(Reuters)、德國報業集團《斯普林格》(Axel Springer)、美國生活旅遊雜誌《Condé Nast》、《赫斯特》(Hearst)、《Dotdash Meredith》、英國《金融時報》(FT)、《新聞集團》(News Corp)、《世界報》(Le Monde)、《大西洋》(The Atlantic)、《時代雜誌》和《沃克斯傳媒》(Vox Media) 在內的新聞媒體合作，替其搜尋提供內容。

該公司表示，用戶可以用更自然、更直觀的方式進行搜尋，並像在對話中一樣提出後續問題。

圖：OpenAI

OpenAI 還強調，新的搜尋服務不會偏好其合作的新聞出版商，任何網站或出版商都可以選擇出現在 ChatGPT 搜尋中。該公司還希望確保其搜尋產品對尋找硬新聞以外資訊的人有用。

不過有分析認為，OpenAI 與所有生成式 AI 產品一樣，必須面對其新搜尋工具可能會給問題創造錯誤答案的風險。例如，在 SearchGPT 於 7 月推出後，現場產品的展示搞錯節日的日期。