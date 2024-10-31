〈陸股盤後〉三大指數齊步揚 滬指結束連二黑 成交量重返2兆人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-31 15:49

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中國 A 股市場三大指數周四 (31 日) 齊步小漲作收，房地產、證券與光電類股領漲，上證指數(SSEC) 結束連 2 日走跌頹勢，科創 50 指數漲逾 1%，成交量重返 2 兆人民幣大關。

滬指周四收高 0.42% 至 3279.82 點，深證成指 (SZI) 漲 0.57% 至 10591.22 點，創業板指漲 0.6% 至 2164.46 點，科創 50 指數漲 1.11%，北證 50 指數跌 1.68%，滬深北三市合計成交 2 兆 2629 億人民幣。

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大盤方面，半導體、券商類股大幅走高，新相微、至純科技、通富微電、張江高科等晶片類股漲停，國民技術等股亦漲超 10%，哈投股份、第一創業、天風證券、渤海租賃等券商亦漲停。房地產族群亦大漲，華夏幸福等多股漲停。

此外，多元金融、光刻機、互聯金融、太陽能、風電概念股也相當活躍，光電概念股全天大漲，晶澳科技、鈞達股份、雙良節能、清源股、協鑫整合等漲停。化債概念股表現活躍，蒙草生態、中恆集團、光大嘉寶、青島金王等漲停。低空經濟概念股維持強勢，東安動力、萬豐奧威、立航科技、王子新材等漲停。

下跌類股方面，豬肉、飯店餐飲、家用電器、煤炭等類股則跌幅居前，洋河股下跌超 5%。整體而言，整個市場個股漲多跌少，逾 3500 檔收漲。

根據 Choice 統計數據，今日滬深兩市可交易 A 股中，上漲個股有 3468 檔，下跌個股有 1509 檔，平盤個股 118 檔。不含當日上市新股後共有 209 檔個股漲停，14 檔個股跌停。以所屬產業來看，漲停個股主要集中在建築裝飾、電子、機械設備、電腦、電力設備、房地產、汽車、醫藥生物等產業。

光大證券指出，歷史來看，短期市場迅速上行之後，市場通常會轉為震盪上行，在各類政策積極表態下，市場整體仍有上漲機會，但投資機會或將逐步從β轉向α，未來一段時間投資結構的選擇可能將更為關鍵。