【量大強漲股整理】迎接11月新主流誕生，該如何掌握?

鉅亨研報 2024-10-30 17:42

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 28.25 億元，投信買超 27.82 億元，自營商賣超 39.06 億，三大法人賣超 39.48 億元 ，其中，外資連賣二日，投信連買 2 日，自營商連賣 3 日。

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美股昨晚表現強勁，主要指數普遍收漲，其中那斯達克指數上漲 0.7%，創下歷史新高，費城半導體指數上漲 2.31%。其中，OpenAI 宣布與 (AVGO-US) 博通及 (2330-TW) 台積電合作開發 AI 推理晶片，成為市場焦點，推動科技股表現，道瓊斯指數則下跌 154 點，顯示傳產股疲弱，聯準會 11 月 7 日將做出利率決策，市場密切關注勞動市場變化，數據顯示勞動需求降溫但消費者信心回升，最新數據顯示勞動市場需求有所降溫，美國 10 月份消費者信心指數升至 108.7 消費者信心卻在回升，(GOOG-US)Alphabet 第三季財報優於預期，盤後股價上漲逾 4%，進一步助力科技股走強；受美科技股推動，台股早盤一度走高，加權指數突破 23,000 點，但隨後賣壓湧現下，開高震盪走低，終場下跌 106.16 點，收在 22820.43 點，成交量微縮至 3278.51 億，今日收量縮黑 K 棒，雖然台股小破月線，不過下檔季線有撐，今日的低點未破昨日低點，台股多頭格局仍在，加上美國總統大選在即，預期在不確定性因素消除後，迎接年底作夢、作帳行情，選後多頭可望一路延續至明年元月，逢回均是布局好時機。

權值股方面， (2330-TW) 台積電，下跌 0.96%，收於 1,030 元；美國總統大選進入倒數，川普提出對台灣晶片業課稅政策構想，引發市場對台積電憂慮；台積電作為晶圓代工龍頭，先前花旗環球證券強調，台積電依靠技術領先優勢與穩健的基本面，對政治不確定性，目標價上看 1,540 元；(2317-TW) 鴻海 ，上漲 0.95%，收在 211.5 元；蘋果計劃於 2025 年推出 iPhone 17 系列，並將部分標準機型的前期開發作業轉移至印度，鴻海印度廠區已積累多代 iPhone 生產經驗，涵蓋 iPhone XR 至今年的新款 iPhone 16，生產基地位於印度彭博報導，2023 年印度製 iPhone 產值達 140 億美元，占全球供應約 14%，其中 67% 由鴻海組裝，加上輝達 GB200 產品將進入量產階段，將有利公司後續營收與獲利的表現，將有利公司之評價表現，根據 10 月 8 日摩根士丹利研究報告因此調升鴻海的投資建議為買進，上修目標價至 270 元，顯示市場對其未來成長的期待；(2454-TW) 聯發科，今日下跌 0.77%，收在 1290 元，今 (30) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠產品組合優化，毛利率達 48.8%，超出原先財測高標 48.5%，每股稅後純益 15.94 元，累計前三季達 51.98 元，手機處理器市場競爭方面，隨著產業變局發展，市場預期聯發科將受惠於產品組合優化。天璣 9300 + 系列已成功打入三星平板電腦 (Galaxy Tab S10)，反映品牌廠商對聯發科產品品質的肯定。而天璣 9400 在價格競爭力優勢下，預期將持續擴大高階市場佔有率。

佳螢一再強調的 2024. 四大主流的散熱股，是未來的 Future，再度點火向上，領先預告的 (3013-TW) 晟銘電，強勢上漲逾 7%，來到 164.5 元大關! 即將挑戰前高 169 元大關!

(3013-TW) 晟銘電，第 3 季營收 26.6 億元，季增 2%，年增 50%。第 4 季逐步轉型為伺服器整機組裝廠，尤其輝達（NVIDIA）新 AI 伺服器 GB200 相關水冷產品也將開始小量生產，有助於營收明顯成長；美系 CSP 業者對於 H100 及 H200 伺服器需求水冷機櫃放量加持，晟銘電明年業績拚翻倍，法人上修目標價至逾 200 元。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師