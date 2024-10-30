工業富聯Q3營收獲利均創高 前三季AI業績增228%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-30 19:49
鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 今 (30) 日公告第三季財報，營收 1702.82 億元 (人民幣，下同)，歸屬於上市公司股東的淨利潤 64.01 億元，均創歷史新高，若扣除匯兌影響，則歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長 11%。
累計工業富聯前三季營收 4363.73 億元，年增 32.71%、歸屬於上市公司股東的淨利潤 151.41 億元，年增 12.28%，AI 仍是業績持續增長的主要動力，前三季雲計算業務整體營業收入較上年增長 71%。
其中，AI 服務器營業收入較上年增長 228%，佔整體服務器營收比重提升至 45%，單季度 AI 服務器佔整體服務器營業收入比重提升至 48%，佔比持續逐季提升；通用服務器出貨亦持續回溫，前三季度營收同比增長 22%；雲服務商前三季度營收年增增長 76%，營業收入比重為 46%。
網絡通訊業務方面，工業富聯表示，增長主要來自於 400/800G 交換機、WiFi 及 SmartNIC/DPU 板卡。其中，數據中心 400/800G 高速交換機 2024 年第三季度單季度營收年增 128%，季增達 27%；相關業務 2024 年前三季度營收較上年增長近 60%；SmartNIC/DPU 等板卡年前三季度營收年增 200%。
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