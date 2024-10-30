工業富聯Q3營收獲利均創高 前三季AI業績增228%

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 今 (30) 日公告第三季財報，營收 1702.82 億元 (人民幣，下同)，歸屬於上市公司股東的淨利潤 64.01 億元，均創歷史新高，若扣除匯兌影響，則歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長 11%。