4570檔！逾85%陸股個股進入中短期牛市 分析師：多頭盛宴達歷史級別高度

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-28 08:58

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中國股市上周五 (25 日) 收漲，上證指數(SSEC) 收盤雖未站上 3300 點，但相當接近，數據也顯示 A 股市場走多頭排列的個股達 4570 檔，占全市場 5359 檔個股的 85.28%，進入中短期的牛市格局。

中國股市上周 4570 檔走多頭格局，上周四 (24 日) 更一度達 4665 檔。遠高於前一周的 917 檔，顯示大盤指數雖沒怎麼漲，但個股多頭在一周之內暴增 400%，專家認為，這一多頭盛宴已經達到歷史級別的高度。

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截至上周五，中國 A 股市場所有股票，5 日、10 日、20 日跟 30 日均線呈多頭排列個股達 4570 檔，這一數據顯示個股行情已經開啟。

根據歷史經驗，當呈多頭排列個股數據持續維持在 3000 隻以上之時，個股較為活躍，市場的賺錢效應往往較好，呈多頭排列個股減少至千檔階段，或在兩千檔內衝高乏力時，市場往往較疲弱，多頭排列個股縮到 5 百檔以內，往往代表市場缺少做多機會。

若全市場量能維持在兆元人民幣以上水準，市場的系統性風險就會比較小。過去一周，市場是明顯利多格局。東財全 A 指數漲幅為 2.01%，個股同期漲幅大於或等於這個漲幅的數量達到 3771 檔，有 2248 檔漲幅逾 5%，單周漲幅超過 40% 的股票有 70 檔，艾能聚、富樂德、利爾達、海泰新能、科源製藥漲幅一周翻倍。

分析師指出，這一多頭格局能否持續端視三大環境。首先，持續維持一個數量龐大的多頭格局，一是需要市場形成一定的惜售心態，還要保持一個相對較為穩定的量能水準。 若大盤量能突然明顯萎縮，上述兩個因素可能會出現負向反應，部分炒高的小盤股兌現的情緒會高漲，可以說量能才是牛市可靠保證。

此外，從這一風格來看，大盤股的風格明顯偏弱，機構持股的個股表現也較為一般。根據中金公司追蹤的 EPFR 資金數據，主動外資上周三 (23 日) 加速流出，被動外資流入大幅縮小，令市場開始追逐機構低配的小盤股，「機構跑不贏散戶」在以往的牛市並不少見。若這種風格出現變化，機構資金開始進場主導市場，個股的盛宴可能會走弱。

第三，個股的活躍其實與外延式增長有很大關係。自去年全面註冊制實施以來，監管層頻繁推出併購重組相關政策，旨在鼓勵市場活力並優化資源配置。政策涵蓋優化併購重組審核流程、放寬重組條件、提升重組估值包容性，以及推動央國企整合等措施，增強併購重組的市場活躍度。