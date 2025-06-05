鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-05 14:00

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當寧德時代 (03750-HK)(300750-CN) 5 月 20 日在港交所主板鳴鑼上市，以 410 億港元募資額刷新今年全球 IPO 紀錄時，香港資本市場迎來歷史性拐點。這場由中國科技巨頭引領的上市狂潮，不僅推動港交所年內融資額突破 600 億港元、年增超 6 倍，更讓「亞洲金融中心遺址」的質疑徹底消散。

寧德時代引爆香港資本市場！港股睽違六年重登IPO全球榜首 金融中心地位強勢回歸 (圖:Shutterstock)

寧德時代的上市標誌著港股迎來爆發性成長。截至上周三 (5 月 28 日)，已有 26 家中國企業在港交所掛牌，累計募資 740 億港元，遠高過去三年總和 (僅 8 家)，目前更有超 150 家企業排隊候審，涵蓋新能源、生醫、AI 等前沿領域，其中不乏估值超百億美元的超級獨角獸。

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數據顯示，今年港股新股融資額已超越紐交所與那斯達克，時隔 6 年重奪全球 IPO 冠軍寶座。這一里程碑距離阿里巴巴 2019 年二次上市時的輝煌僅一步之遙，卻凸顯更深層變革。從「引進外資」到「助力出海」，香港正成為中國創新企業鏈接全球資本的核心樞紐。

中國企業赴港上市熱潮背後，是多重紅利的疊加效應。首先，A 股門檻與港股靈活性形成鮮明對比。A 股主機板要求連續三年獲利，科創板雖放寬獲利限制卻著重「硬科技」屬性，審核週期長、不確定性高，但港股對未獲利企業開放，上市流程透明，尤其港交所去年推出的「科企專線」更實現「極速審批」，寧德時代僅用 128 天完成上市，創下科技企業最快 IPO 紀錄。

其次，國際化策略倒逼企業「出海」。以美的、寧德時代為例，其招股書明確將募資投向全球研發與供應鏈網路建置，港股採用的「國際規則體系」為企業提供天然合規背書，從財務標準到 ESG 揭露，全面對標國際資本市場，大幅降低出海合規成本。美的選擇港股的重要考量，正是「透過全球資本定價提升品牌溢價」。

第三，估值優勢與流動性加持。寧德時代港股上市後市值超越 A 股，印證了國際資本對稀缺科技資產的追逐。目前港股平均本益比較 A 股更具彈性，加上美元利率見頂預期，進一步吸引主權基金、退休金等長線資金佈局。

這場 IPO 盛宴標誌著香港角色的根本蛻變。若說 1990 年代是外資進入中國的「中轉站」，如今港股已成為中國企業「走出去」的戰略支點。

根據港交所數據，去年新上市中國企業中，65% 明確提及全球化佈局需求，較五年前提升 37 個百分點。

為配合粵港澳大灣區規劃，香港正建構「科技 - 資本 - 產業」三角循環，引進 SPAC 機制吸引創新企業，設立 100 億港元大灣區基金支持跨國併購，試辦人民幣櫃檯交易提升國際投資人參與度。這些措施與內地「雙循環」策略形成共振，推動香港從區域金融中心升級為「全球新經濟資本配置中樞」。