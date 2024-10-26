〈財報〉貴州茅台Q3營收、淨利持續雙位數成長

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-26 02:30

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貴州茅台 (600519-CN) 周五 (25 日) 公布第三季財報，該季營收年增 15.29% 至人民幣 388.45 億元 (以下單位皆同)、淨利年增 13.28% 至 191.31 億元，兩者持續保持雙位數成長。

值得注意的是，貴州茅台今年前 3 季營收年增 16.95% 至 1,207.76 億元，超過 2021 年的全年業績，為史上表現最好的前 3 季成績。

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不過今年前 3 季現金流年減 11.6% 至 444.21 億元，該公司將繼續保持較強獲利能力，透過多管道銷售策略推進業務發展。

此外，第三季在白酒產業一向有「蓄水池」之稱的預收帳款方面，貴州茅台的預收帳款達到 111.66 億元。

根據財報，貴州茅台第三季歸屬於上市公司股東的淨利為 608.28 億元，年增 15.04%；基本每股盈餘達每股 15.23 元，較去年同期成長 13.23%。

圖：貴州茅台財報

圖：貴州茅台財報

第三季銷售狀況方面，今年前 3 季銷售茅台酒獲得收入 1,011.260 億元，系列酒收入 193.926 億元。按銷售通路劃分，直銷通路收入 519.89 億元，批發通路收入 685.29 億元；按地區分，國內收入 1170.36 億元，國外收入 34.82 億元。此外，年初至申報期末，該公司透過「i 茅台」數位行銷平台實現酒類不含稅收入 147.66 億元。

圖：貴州茅台財報

為因應近期行業庫存壓力和股價波動，貴州茅台上月宣布一項大手筆的回購計畫。 9 月 20 日，茅台宣布擬斥 30 億元—60 億元回購公司股份，回購價格不超每股 1,795.78 元。

此次回購也被視為貴州茅台維護股價的重要手段。茅台今年批價多次波動，顯示出產業庫存壓力的釋放。

國聯證券近日最新研報指出，白酒產業正經歷從需求驅動轉向供給驅動的轉變。雖然未來需求成長預估放緩，但產業集中度仍有提升空間。分析表明，白酒板塊目前處於磨底期，將在政策驅動下逐步築底。