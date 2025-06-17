市值1.6兆美元！高盛報告揭秘中國「民營十巨頭」 估值優勢碾壓式領先美股七巨頭

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-17 08:10

‌



高盛 (GS-US) 最新發布研究報告指出，中國正孕育自己的「核心資產矩陣」，為跟美股科技 7 巨頭比較，該投行首次定義中國股市「民營十巨頭」（Chinese Prominent 10），不僅勾勒出中國股市最具長期競爭力的企業圖譜，也揭示經濟轉型期新動能的核心載體。

美股七巨頭有對手了？高盛報告揭秘中國「民營十巨頭」 估值優勢碾壓式領先 (圖:Shutterstock)

高盛篩選的「民營十巨頭」包括騰訊 (市值 6010 億美元)、阿里巴巴(市值 2890 億美元)、小米(市值 1460 億美元)、比亞迪（市值 1210 億美元）、美團(市值 1020 億美元)、網易(市值 860 億美元)、美的(市值 780 億美元)、恆瑞醫藥(市值 510 億美元)、攜程(市值 430 億美元) 及安踏(市值 350 億美元)。

‌



上述十家中國民企橫跨互動媒體、科技硬體、新能源車、消費服務、醫藥等多個高成長領域，總市值達 1.6 兆美元，佔 MSCI 中國指數權重的 42%，日均交易額超過 110 億美元，堪稱中國經濟的「新動能引擎」。

從主題來看，民營十巨頭深度涵蓋 AI、自主創新、全球化擴張、服務消費升級及股東回報改善五大趨勢。高盛預估十巨頭未來兩年獲利年複合增長率將達 13%，中位數 12%，目前平均本益比僅 16 倍，前瞻性市盈成長比率 (fPEG)1.1 倍，顯著低於美股 7 巨頭的 28.5 倍本益比和 1.8 倍 fPEG，估值優勢突出。

過去四年，中國民企經歷深度調整。自 2020 年底以來市值蒸發近 4 兆美元，跑輸國企類股 56 個百分點，但高盛指出，目前中國民企已進入強勢復甦通道，利潤和 ROE 自 2022 年低點分別回升 22% 和 1.2 個百分點，估值仍處歷史低位，現金報酬率創歷史新高。

政策支持是關鍵推力。今年 2 月民營企業座談會、4 月首部《民營經濟促進法》的推出，顯著提振企業家信心，高盛編制的「私營經濟監管強度指數」顯示，目前監管環境為近 5 年最寬鬆，中國 AI 技術的突破如 DeepSeek 等點燃市場熱情，民企在 AI 科技領域如半導體、雲端數據、軟體應用等佔 72% 市佔率，今明兩年料將跑贏非科技類股 15 個百分點。

此外，中國股市的低集中度也為十巨頭提供了擴張土壤。數據顯示，中國前十大公司僅佔總市值的 17%，遠低於美國的 33% 和除中國外新興市場的 30%。

高盛認為，隨著龍頭企業擴大市佔率，中國股市產業集中度可望從 17% 升至更高水準。

全球化擴張則是另一成長領域。民商海外銷售佔比從 2017 年的 10% 提升至 2024 年的 17%，部分企業如比亞迪海外毛利率達 30%，顯著高於國內。高盛強調，具備強大資產負債表和現金流的企業將更受益於海外佈局，透過規模經濟提升獲利。

儘管基本面改善，「民營十巨頭」的估值仍處於歷史低點，平均 12 個月預期本益比為 13.9 倍，較 MSCI 中國指數僅溢價 22%，遠低於歷史平均數，更大幅低於美股七巨頭 43% 的溢價水準。

根據高盛估算，中國民企獲得類似美國的估價溢價，市場集中度將從 11% 上升至 13%，市值將增加 3130 億美元。

資金面也釋放正面訊號，全球 86% 主動式基金對中國股票低配，管理規模達 0.9 兆美元，若這些基金轉向等權重配置，有望帶來 440 億美元潛在流入，加上中國股票 ETF 的快速成長，十巨頭作為指數權重股和規模龍頭，將持續受益於被動資金青睞。