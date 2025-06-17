市值1.6兆美元！高盛報告揭秘中國「民營十巨頭」 估值優勢碾壓式領先美股七巨頭
鉅亨網編譯陳韋廷
高盛 (GS-US) 最新發布研究報告指出，中國正孕育自己的「核心資產矩陣」，為跟美股科技 7 巨頭比較，該投行首次定義中國股市「民營十巨頭」（Chinese Prominent 10），不僅勾勒出中國股市最具長期競爭力的企業圖譜，也揭示經濟轉型期新動能的核心載體。
高盛篩選的「民營十巨頭」包括騰訊 (市值 6010 億美元)、阿里巴巴(市值 2890 億美元)、小米(市值 1460 億美元)、比亞迪（市值 1210 億美元）、美團(市值 1020 億美元)、網易(市值 860 億美元)、美的(市值 780 億美元)、恆瑞醫藥(市值 510 億美元)、攜程(市值 430 億美元) 及安踏(市值 350 億美元)。
上述十家中國民企橫跨互動媒體、科技硬體、新能源車、消費服務、醫藥等多個高成長領域，總市值達 1.6 兆美元，佔 MSCI 中國指數權重的 42%，日均交易額超過 110 億美元，堪稱中國經濟的「新動能引擎」。
從主題來看，民營十巨頭深度涵蓋 AI、自主創新、全球化擴張、服務消費升級及股東回報改善五大趨勢。高盛預估十巨頭未來兩年獲利年複合增長率將達 13%，中位數 12%，目前平均本益比僅 16 倍，前瞻性市盈成長比率 (fPEG)1.1 倍，顯著低於美股 7 巨頭的 28.5 倍本益比和 1.8 倍 fPEG，估值優勢突出。
過去四年，中國民企經歷深度調整。自 2020 年底以來市值蒸發近 4 兆美元，跑輸國企類股 56 個百分點，但高盛指出，目前中國民企已進入強勢復甦通道，利潤和 ROE 自 2022 年低點分別回升 22% 和 1.2 個百分點，估值仍處歷史低位，現金報酬率創歷史新高。
政策支持是關鍵推力。今年 2 月民營企業座談會、4 月首部《民營經濟促進法》的推出，顯著提振企業家信心，高盛編制的「私營經濟監管強度指數」顯示，目前監管環境為近 5 年最寬鬆，中國 AI 技術的突破如 DeepSeek 等點燃市場熱情，民企在 AI 科技領域如半導體、雲端數據、軟體應用等佔 72% 市佔率，今明兩年料將跑贏非科技類股 15 個百分點。
此外，中國股市的低集中度也為十巨頭提供了擴張土壤。數據顯示，中國前十大公司僅佔總市值的 17%，遠低於美國的 33% 和除中國外新興市場的 30%。
高盛認為，隨著龍頭企業擴大市佔率，中國股市產業集中度可望從 17% 升至更高水準。
全球化擴張則是另一成長領域。民商海外銷售佔比從 2017 年的 10% 提升至 2024 年的 17%，部分企業如比亞迪海外毛利率達 30%，顯著高於國內。高盛強調，具備強大資產負債表和現金流的企業將更受益於海外佈局，透過規模經濟提升獲利。
儘管基本面改善，「民營十巨頭」的估值仍處於歷史低點，平均 12 個月預期本益比為 13.9 倍，較 MSCI 中國指數僅溢價 22%，遠低於歷史平均數，更大幅低於美股七巨頭 43% 的溢價水準。
根據高盛估算，中國民企獲得類似美國的估價溢價，市場集中度將從 11% 上升至 13%，市值將增加 3130 億美元。
資金面也釋放正面訊號，全球 86% 主動式基金對中國股票低配，管理規模達 0.9 兆美元，若這些基金轉向等權重配置，有望帶來 440 億美元潛在流入，加上中國股票 ETF 的快速成長，十巨頭作為指數權重股和規模龍頭，將持續受益於被動資金青睞。
從「民營十巨頭」的崛起，可見中國經濟的深層變革，從規模擴張轉向品質升級，從政策驅動轉向內生成長。當 AI 科技、全球化擴張與政策紅利形成共振，十巨頭的價值重估之路或許才剛開始。
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