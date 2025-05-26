大摩小摩紛上調陸GDP預期！大摩看好科技與高股息類股 小摩續唱旺網路及醫療族群

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-26 11:20

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摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 近日發布中國經濟及股市年中展望報告，將今年中國 GDP 增速預期上調 0.3 個百分點至 4.5%，並上調中國主要股指目標點位，建議透過精選個股跟類股捕捉超額收益。這項調整反映其對於中美貿易摩擦緩和、政策托底及結構性改革潛力的評估。

大摩中國首席經濟學家邢自強在報告中指出，儘管中美貿易摩擦暫緩，美國對中關稅增幅料將維持在 30% 水平，但中國房地產、消費等領域仍面臨挑戰。今年第四季中國 GDP 年增率將達 4%，高於先前預測的 3.7%。

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政策方面，中國政府很可能透過準財政工具及 0.5 兆至 1 兆人民幣增量財政刺激提振經濟，中國人民銀行 (央行) 可能進一步降息 15 至 20 個基點、降準 50 個基點。

此外，在弱勢美元預期下，人民幣兌美元匯率今年底有望升值至 7.15，但對一籃子貨幣可能溫和貶值。

大摩還強調，若美國在今年第三季前取消 20% 芬太尼關稅，且中國推出更多消費刺激與結構性改革，中國今明兩年經濟成長率可望分別達到 4.7% 及 4.5%。目前中國政策架構以托底經濟、漸進化解債務風險為主，新增刺激措施或維持溫和克制。

大摩中國首席股票策略師王瀅表示，儘管上調 MSCI 中國指數、恒生指數等目標點位 (較目前上漲 3%-5%)，但維持中國股市「標配」評等。支撐評等的三大因素包括企業 ROE 觸底回升、政府對私人部門支持強化及 AI 與智慧製造領域全球競爭力提升。此外，中美關稅談判緩和、獲利修正趨穩及人民幣走強，也為估值提供支撐。

市場配置上，大摩建議超配兩大方向；一是科技與網路龍頭，尤其是參與全球 AI 及智慧製造業競爭的企業，二是高股利資產，以避險市場波動，並低配能源、房地產等週期性族群。離岸中國股票因流動性改善如南向資金流入及 A 股 H 股溢價而被優先看好。

摩根大通 (JPM-US) 也對中國經濟同步釋放正向訊號，該投行首席經濟學家朱海斌指出，中國消費貢獻率持續上升，「以舊換新」政策規模翻倍至 3000 億人民幣，科技創新與新經濟領域表現強勁。

摩根大通亞洲股票策略師劉鳴鏑則強調，中國股市今年可望延續向好趨勢，建議專注於網路、醫療創新藥及併購重組主題。