川普勝選率大增 美國經濟、各種市場潛在走向分析

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-23 09:38

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隨著 2024 年美國大選臨近，前總統川普的競選勢頭回升，根據 Polymarket 的數據，川普勝選的機率已領先賀錦麗近 30 個百分點，美國國債殖利率和墨西哥比索的走勢似乎也反映川普贏得總統大選的可能性上升。

根據《華爾街日報》對 50 名經濟學家的調查，68% 受訪者認為，若川普再次當選，物價上漲的速度將快於副總統賀錦麗執政期間。這一比例較 7 月的 56% 顯著上升，反映出市場對川普政策的擔憂。

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專家認為，川普提出的四種可能對美國經濟產生重大影響的政策分別是：對內減稅、對外加徵關稅、驅逐非法移民以及鼓勵化石能源。

四種政策分析 & 其他政策

從定性角度看，減稅政策被認為是正向需求衝擊，能刺激投資和消費需求，進而提高經濟增長，也將直接提升企業的淨利潤，從而推動股市上漲，但同時也會增加通膨壓力。反之，加徵關稅則被視為負向供給衝擊，會推高消費者生活成本，抑制投資和消費需求，從而降低經濟增長。

驅逐非法移民的政策也屬於負向供給衝擊，可能導致勞動力供給下降，推高工資通膨，進一步壓制經濟增長。而鼓勵化石能源則有助於促進油氣行業的投資，可能導致油價下降，從而降低通膨並促進消費需求。

另外，川普主張放鬆金融管制將降低銀行業的合規成本，提高盈利能力。增加基礎設施投資將刺激經濟增長，創造就業機會。然而，川普的貿易政策可能引發國際爭端，對某些行業（如鋼鐵、煤炭等）可能帶來短期積極影響，但長期來看，可能增加經濟的不確定性。

川普的政策主張，如減稅和放鬆管制，旨在刺激經濟增長和提高企業盈利能力。根據供需關係，這些政策將增加市場對美元和美債的需求，從而推高美元匯率和美債收益率。然而，貿易政策的不確定性可能對全球經濟產生負面影響，增加市場波動。

對貨幣政策的影響

在普通假設情形下，市場預計美聯準 (Fed) 會將繼續降息，但降息速度可能會放緩，最終的中性利率也可能會提高。在極端假設情形下，美聯準會的態度可能轉為「鷹派」，並在 2025 年重啟升息，因為決策者不太可能容忍通膨回升至 5% 以上。

對資本市場的影響

通膨預測

經濟學家普遍預測，川普的政策將導致通膨壓力加大。加州路德大學經濟研究與預測中心主任 Dan Hamilton 指出，川普的關稅計畫可能會在其第二任期內推高物價。分析認為，川普在任內施行的關稅政策通常會增加進口商品的成本，最終轉嫁給消費者，進而加劇通膨。

利率走向

隨著通膨壓力的上升，美聯準會 (Fed) 可能會被迫調整利率政策。經濟學家 Philip Marey 表示，如果通膨持續高企，美聯儲可能會加快升息步伐，這將影響企業投資和消費者支出，進一步影響經濟增長。

股市反應

儘管市場對川普的經濟政策持謹慎態度，但股市的表現仍然受到政府支出增加的影響。根據 Raymond James 董事總經理 Ed Mills 的觀察，自新冠疫情以來，聯邦政府的支出相比以往增加了約 8 萬億美元，這是推動股市上漲的主要因素。他表示，無論誰擔任總統，股市都能保持良好表現，市場不應該過度依賴政治因素。

川普概念相關股票表現出色，尤其是川普旗下社交媒體平台 Truth Social 的母公司 Trump Media & Technology Group，自 10 月以來股價已飆升近 90%。銀行股也因川普可能推出的放鬆金融管制政策而受益。

匯市與美元走勢

10 月以來，美元指數大幅上漲，漲幅接近 3%，幾乎抹去前兩個月的跌幅。這一走勢反映了市場對川普獲勝的預期，並受到美國經濟韌性及美聯準會可能放緩降息節奏等因素的支撐。川普的貿易政策預期，特別是加徵進口關稅，減少了進口商品數量，進而提升了美元匯率。

美債殖利率

美債殖利率一直密切跟蹤川普和賀錦麗獲勝幾率的差距。當前，10 年期美債殖利率的上升趨勢與川普勝選概率的提高同步。2016 年 11 月，川普上一次獲勝後，10 年期美債殖利率在大約一個月內飆升了近 80 個基點。儘管當時殖利率飆升的部分原因在於 Fed 啟動緊縮周期，而當前 Fed 政策方向正好相反，但市場對川普勝選的預期仍然推動了殖利率的上升。

美債殖利率的上升反映了市場對經濟前景的樂觀預期。川普的政策主張，如減稅、放鬆金融管制和增加基礎設施投資，被認為將刺激經濟增長，從而推高通膨預期。根據預期理論，投資者對未來經濟的樂觀預期會反映在資產價格上，美債殖利率的上升正是這種預期的體現。

墨西哥比索的反應

美元 / 墨西哥比索的匯率也在追隨川普勝選概率的上升而走高。墨西哥比索對川普的政策特別敏感，主要是因為川普在競選期間多次威脅對墨西哥加徵關稅，這被視為對墨西哥經濟的重大利空因素。2016 年大選期間，墨西哥比索在川普勝選後大幅貶值，這一歷史教訓仍歷歷在目。

匯率變動反映了市場對兩國經濟基本面和政策預期的評估。川普的貿易政策預期，特別是對墨西哥的關稅威脅，增加了墨西哥經濟的不確定性，從而導致比索貶值。然而，墨西哥政府也可能採取應對措施，如加強國內經濟改革，以減輕外部衝擊的影響。