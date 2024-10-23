傳奇投資人：無論誰當選總統 美國通膨都會上升 可做多比特幣、黃金

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-23 13:40

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美國傳奇投資人、億萬富翁避險基金經理人 Paul Tudor Jones 表示，不斷膨脹的美國債務正處於不可持續的軌道，他更青睞比特幣、黃金和大宗商品，而不是債券。

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這位都鐸投資公司的創辦人兼首席投資長表示，他擔心政府支出可能會導致債券市場大幅拋售，推高利率。

他對財政狀況的評論，呼應了其他主要公眾人物的類似警告，甚至連聯準會主席鮑威爾也指出美國的債務水準難以維持。

Jones 表示，美國正處於「歷史上令人難以置信的時刻」，國債占 GDP 的比例，從 25 年前的 40%，飆升至目前的近 100%。他補充說，無論下個月誰當選，都必須處理這個問題，但賀錦麗和川普做出的額外支出和減稅的競選承諾，只會加劇問題。

他還表示，他仍然擔心通貨膨脹，特別是如果川普獲勝的話。

Jones 說：「除非我們認真對待我們的支出問題，否則我們很快就會破產。」