傳奇投資人：無論誰當選總統 美國通膨都會上升 可做多比特幣、黃金
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-23 13:40
美國傳奇投資人、億萬富翁避險基金經理人 Paul Tudor Jones 表示，不斷膨脹的美國債務正處於不可持續的軌道，他更青睞比特幣、黃金和大宗商品，而不是債券。
他指出，「我認為所有道路都會導致通貨膨脹」，因此我做多黃金，做多比特幣。Jones 補充說，他將做空固定收益，特別是期限較長的票據。
這位都鐸投資公司的創辦人兼首席投資長表示，他擔心政府支出可能會導致債券市場大幅拋售，推高利率。
他對財政狀況的評論，呼應了其他主要公眾人物的類似警告，甚至連聯準會主席鮑威爾也指出美國的債務水準難以維持。
Jones 表示，美國正處於「歷史上令人難以置信的時刻」，國債占 GDP 的比例，從 25 年前的 40%，飆升至目前的近 100%。他補充說，無論下個月誰當選，都必須處理這個問題，但賀錦麗和川普做出的額外支出和減稅的競選承諾，只會加劇問題。
他還表示，他仍然擔心通貨膨脹，特別是如果川普獲勝的話。
Jones 說：「除非我們認真對待我們的支出問題，否則我們很快就會破產。」
這位基金經理人表示，政府有多種方法可以更好地調整支出，但可能需要進行重大改變，例如允許川普第一任期的減稅政策到期，或大幅削減聯邦勞動力。
- 投資自己 成為你人生中最明智的選擇！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 馬斯克準備賣比特幣？特斯拉將7.6億美元加密貨幣轉至未知錢包
- 隨著比特幣上漲超過6.9萬美元 比特幣巨鯨異動加大
- ETF吸金24億美元 助比特幣衝高接近7萬美元關卡
- 歐洲央行官員發報告痛批比特幣 主張嚴厲監管
上一篇
下一篇