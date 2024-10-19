若川普再次入主白宮 這兩檔加密指數基金可望受惠

鉅亨網編譯許家華 2024-10-19 11:27

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根據金融研究公司 Fundstrat 的分析，若川普在下個月美國總統大選中勝利，兩檔加密基金——Grayscale Investments 的數位大型資本基金 (GDLC-US) 和 Bitwise 資產管理公司的 Bitwise 10 加密指數基金(BITW-US)，可能為投資者提供押注良機。

數位大型資本基金（GDLC）

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GDLC 是一種封閉式基金，旨在追蹤 CoinDesk 大型資本選擇指數，該指數涵蓋了幾種主要加密貨幣的價格，包括比特幣、以太幣、Solana、XRP 和 Avalanche。這些加密貨幣是市場上最具價值的資產，因此 GDLC 的表現通常與這些資產的市場走勢密切相關。

最近，NYSE Arca 已向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，希望將 GDLC 轉換為交易所交易基金（ETF）。ETF 是一種可以在交易所自由買賣的投資工具，通常能夠更好地反映其所持資產的實際價值。

目前，GDLC 的市場價格相較於其淨資產價值（NAV）有 18.5% 的折價，這意味著投資者以低於其實際價值的價格購買了這個基金。如果 GDLC 的 ETF 轉換獲得批准，這一折價預計將消失，因為 ETF 具備獨特的創造和贖回機制，通常由大型機構投資者進行買賣，以保持市場價格接近資產組合的價值。

Bitwise 10 加密指數基金

Bitwise 10 加密指數基金（BITW）同樣是一種投資於加密貨幣的基金，主要追蹤市場上十種最具價值的加密貨幣。這意味著它的表現也會受到這些主要加密貨幣價格變動的影響。

目前，BITW 的市場價格正以 24% 的折價交易，這表示投資者以低於其淨資產價值的價格購買這個基金。如果市場價格趨近於其 NAV，則 BITW 可能實現 37% 的回報，這不包括基礎資產的價格上漲。

為何這些基金與川普當選相關？

Farrell 指出，投資 GDLC 和 BITW 可以被視為一種「川普交易」，即押注於川普當選的機會。儘管目前 SEC 在川普政府下的可能性不大，但若川普當選，其政府可能會更友好地對待加密貨幣行業，這可能會影響這些基金的表現。