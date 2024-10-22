8月來首見！《經濟學人》最新預測川普將贏得下月美國總統大選

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-22 12:21

‌



2024 年美國總統大選倒數不到兩周，英國《經濟學人》最新預測，美國前總統、共和黨候選人川普將贏得大選，為該雜誌預測模型自 8 月以來首次預測川普當選。

根據《經濟學人》雜誌數據，川普有望在下月大選獲得 276 張選舉人票，賀錦利則將獲得 262 張，川普勝選預估機率為 54%，較過去一周上升 6 個百分點。

‌



《經濟學人》使用的預測模型參考近來民調結果，以及美國每個州的經濟狀況、人口特徵和選民喜好。

另據美國民調機構 TIPP Insights 最新民調結果，川普全美支持率超過現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗 1 個百分點。

TIPP Insights 民調指出，48% 的受訪者願意投票給川普，47% 支持賀錦麗，另有 1% 受訪者表示打算投票給第三名候選人，還有 3% 的人稱難以回答。與此同時，66% 受訪者對美國目前的政策表示不滿。

TIPP Insights 在 10 月 18 日至 20 日進行上述民調，共訪問 1244 名可能的選民，誤差範圍為正負 2.8 個百分點。

FiveThirtyEight 整理的最新全國民調平均值則顯示賀錦麗領先川普 1.7 個百分點，而賀錦麗領先川普的差距在上月已經縮小。

《華盛頓郵報》針對 5 千位登記選民的最新民調也顯示，賀錦麗僅領先川普 1 個百分點，前者在 10 月前兩周進行的民調中獲得 49% 選票，川普獲得 48% 的選票。