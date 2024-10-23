幾乎所有海運航線都爆艙！美線爆艙可能延續到11月

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-23 07:33

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中國多家貨代公司負責人、航運公司艙位銷售人員表示，10 月底航次近乎全航線爆艙，其中美線爆艙情況可能會延續到 11 月。

據《財聯社》周二（22 日）報導，與去年航運公司調配運力導致的爆艙不同，本輪貨櫃海運市場幾乎全航線爆艙的情況有多重原因。

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中信期貨研究所工業與周期組負責人武嘉璐表示，受近期航運公司提漲運價影響，不少貨主趕在漲價前集中發貨，引發爆艙。目前貨櫃海運市場正由淡季逐步向旺季轉換。

環世物流總裁林杰說，本輪爆艙已與耶誕旺季、中國農曆春節前的出貨脫離了干係，而是受美國 11 月總統大選影響。「大選結果可能影響後續美國相關關稅政策的落地，推動客戶提前出貨。」

此外，林杰表示，目前的出貨邏輯已經發生了較大改變，中國貨主的出貨節奏，從以往的基於海外貨運需求，變為基於對終端銷售情況和對海外市場的預判，控制出貨節奏。

林杰認為，儘管今年運價仍比去年高，但相較於高峰的上萬美元，已經有明顯調整。

從現貨運價來看，與月初相比，目前運價也出現了上行變化。

極羽科技周二提供的現貨運價顯示，歐線方面，上海至鹿特丹航線的報價，除韓新海運（HMM）10 月 26 日出發航次報價仍在 2,906 美元 / FEU 外，其餘航運公司 10 月底至 11 月中旬出發航次報價的範圍為 3,168 美元 / FEU～4,861 美元 / FEU。

美線方面，上海至洛杉磯、長灘港航線運價（出發航次時間同上）報價在 4,147 美元 / FEU 至 7,213 美元 / FEU。

10 月 8 日，歐線上海至鹿特丹航線的運價，除 HMM 報價在 2,906 美元 / FEU 外，其餘落在 3,000 美元 / FEU～4,718 美元 / FEU；美線上海至長灘、洛杉磯航線運費報價範圍介於 3,920 美元 / FEU～7,213 美元 / FEU。