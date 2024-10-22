滙豐銀：東協、中東數位化浪潮 助攻台灣科技力出海

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 15:35

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滙豐銀行歡慶在台 40 週年，今 (22) 日舉辦「全球經濟展望論壇」，滙豐專家指出，台灣是全球科技發展的核心要角，其經濟外溢效應正在推動各領域的創新轉型，且擁有強大的產業生態和聚落，而東協及中東兩大新興市場目前正在加速改革跟上數位化趨勢，可望為台灣創造「走出去」的業務拓展機遇。

此次論壇由滙豐專家分享全球及亞洲地區經濟前景、人工智慧 (AI) 趨勢、台灣與東協、中東地區的貿易廊道機會，以及企業財務策略等四大關鍵主題，吸引逾 100 位企業代表參與。

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滙豐台灣區總裁暨滙豐 (台灣) 商業銀行總經理陳志堅親自與會，他在開場致詞中表示，滙豐在台 40 年以來，一路上持續為企業客戶提供一站式且全方位的服務，包括跨境融資、外匯服務、貿易金融、資金管理、供應鏈融資等，力求為台灣企業的國際化發展與加速產業升級方面扮演關鍵角色。

陳志堅強調，未來滙豐將不斷發揮自身優勢，運用在地視野連結國際網絡，針對客戶需求提供更優質高效的金融解決方案，促進金融生態圈的穩定發展。

論壇中，滙豐南亞及東南亞地區工商金融主管 Amanda Murphy、滙豐環球銀行亞太區主管馬智萍與多位滙豐海內外主管，共同針對多個市場主題進行探討；首先，就台灣與東協、中東地區的跨境貿易機會而言，他們表示，在全球經濟一體化的今天，經濟和社會轉變帶來的若干趨勢，包括供應鏈的重新定位、數位化的加速以及氣候變化的挑戰，促使企業重新評估供應鏈管理與生產網路的全球足跡，思考如何加速利用機會提高業務效率，並拓展國際據點。

滙豐講者提到，台灣作為全球科技發展的核心要角，其經濟外溢效應正在推動各領域的創新轉型，從電動車、資料中心到機械工具等。

其次，台灣擁有強大的產業生態和聚落，除半導體、資通訊 (ICT) 和科技、媒體與電信產業 (TMT) 外，在新經濟領域如 5G、AI、共享經濟、低軌衛星等，再生能源如太陽能、風電和儲能系統等，特別可以吸引到外資企業投資，而台灣的關鍵地理位置、經濟政策和人才准入，能夠讓外國企業在台灣擁有絕佳的發展。

從國際市場需求的角度而言，東協及中東兩大新興市場正在加快改革步伐，以跟上全球趨勢，包括經濟多元化、推動基礎建設、城市化進程等。此外，數位化趨勢也正在驅動人口結構相對年輕、消費潛力巨大的東協和中東地區進一步加速數位化投入，這些措施都將為台灣企業帶來商機。