〈滙豐經濟展望〉台灣擁AI供應鏈出口競爭優勢 經濟學家點出一隱憂

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 18:52

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滙豐集團首席亞洲經濟學家暨亞太地區研究聯席主管范力民 (Frederic Neumann) 今 (21) 日針對「全球及亞洲地區經濟展望」提出看法，對於台灣經濟表現，他認為，隨著 AI 人工智慧及高速運算逐漸被市場重視，台灣供應鏈在全球出口貿易上擁有獨特的優勢，電子業健康復甦，不過，范力民點出一項隱憂，美企撤出中國，不會只有台灣受惠，他們可能更傾向前往美、墨、東南亞，台灣要去思考如何與這些國家建立關係，避免被邊緣化。

范力民表示，台灣整體投資大幅成長，是由「在岸外包」(onshoring) 所推動；企業回流進一步推動本土投資和就業，在人工智慧相關技術的推動下，台灣出口正在擴大市場占比。

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整體電子業景氣逐漸好轉，這可能反映全球下游電子產品新訂單的健康復甦。從電子產品出貨量和庫存的趨勢顯示，在全球成熟經濟體實施寬鬆政策帶動需求持續復甦之前，台灣的出口復甦可能會持續下去。

至於內需方面，台灣資本支出已出現好轉，並在今年第二季由負轉正並呈現成長加速趨勢，由於這與出口週期密切相關，預計台灣的內需復甦將會持續。民間消費雖缺乏刺激，但仍表現出韌性。此外，健康的勞動力市場及實際工資的逐步成長，表明台灣的家庭支出不太可能在此基礎上出現更大幅度的減速。

從下游電子產品來看，范力民指出，AI 和高速運算功能的採納速度高於預期，導致全球相關需求復甦的範圍進一步擴大，在這種情況下，不僅是台灣的出口，由出口驅動的投資也可能受惠。

范力民提醒，面對全球供應鏈重組，美國公司逐漸把生產線從中國移出，除了回到美國外，東南亞及墨西哥等也是受到歡迎的投資熱區，雖然近年台商積極回流，但台灣也要密切關注此趨勢，積極與東南亞、墨西哥建立更緊密的合作關係。像是韓商近年已經開始擴大投資越南，展開戰略性投資，相信台灣也能藉此擴大在東南亞市場或墨西哥的布局。