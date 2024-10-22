search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉量縮貶值7.3分破32元 收32.058元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-22 17:45

cover image of news article
新台幣再度貶破32元關卡。(鉅亨網資料照)

台北股匯市今 (22) 日同步陷入偏弱震盪，新台幣最低來到 32.1 元，終場收在 32.058 元，貶值 7.3 分，扭轉過去幾日的彈升走勢，台北外匯經紀公司成交值縮至 11.82 億美元，國際資金持續觀望美國總統大選的選情變化，以及美國聯準會接下來的降息腳步。

新台幣今日再度貶破 32 元心理大關，以 32.01 元、貶值 2.5 分開出，盤中逐漸走低，最低來到 32.1 元，終場收在 32.058 元，貶值 7.3 分，全日高低價差 9 分。


觀察主要亞幣，由於美元指數反彈近 0.5%，多數非美貨幣偏弱整理，新台幣貶值 0.23%，日元則小貶逾 0.05%，人民幣微貶，港幣處平盤，泰銖微升，星元小升 0.1%。

法人指出，中東、東北亞的地緣衝突持續擾動資金情緒，且市場關注美國總統選情變化，不過，當前美國企業投資、就業和消費狀況均表現穩定，再加上聯準會處降息循環推進，行情不弱，並未見明顯多頭反轉跡象。

文章標籤

美債匯市台幣美元

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數103.981-0.03%
美元/台幣32.0580.23%
日元/美元0.00663000000000000050.00%
人民幣/美元0.140430.00%
港幣/美元0.1286270.00%
泰銖/美元0.0298420.00%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.91
加權指數法興(售) 槓桿6.27

延伸閱讀


    Empty