〈台幣〉量縮貶值7.3分破32元 收32.058元

台北股匯市今 (22) 日同步陷入偏弱震盪，新台幣最低來到 32.1 元，終場收在 32.058 元，貶值 7.3 分，扭轉過去幾日的彈升走勢，台北外匯經紀公司成交值縮至 11.82 億美元，國際資金持續觀望美國總統大選的選情變化，以及美國聯準會接下來的降息腳步。