台泥攜手19家主要運輸及原料商 成立綠色供應鏈聯盟

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-22 13:05

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台泥 (1101-TW) 舉辦 2024 年供應商大會，並宣布由 19 家主要運輸、原料商夥伴組成綠色供應鏈聯盟，承諾 2025 年完成產品碳足跡、2030 年達成自主減碳 10% 目標。

台泥董事長張安平在供應商大會上指出，台泥在世界各地所生產的水泥都是當地最低碳，他相信未來台灣碳費也會走向看範疇三碳排，「未來做生意成功因素就是碳」，台泥供應商如果無法認同理念、無法提供碳足跡，未來不會再成為台泥供應商，之後如果不能達到降碳，也會被從台泥供應鏈中剃除。

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據了解，台泥依據採購在地化綠色化推展供應鏈永續管理機制，持續以高標準擴大檢視供應商 ESG 作為，截至 2024 年 4 月共有 12 家供應商因不配合台泥供應鏈碳管理與永續準則決議不再往來。

台泥也為供應商開立碳學院課程，協助供應商建構能力、進行內部碳盤查， 2024 年台泥更主動提前接軌歐盟 CSDDD 指令，啟動供應鏈人權及環境盡職調查，更完整供應鏈的人權保障，企盼與供應商建立長期互利共榮的夥伴關係。

張安平表示，科技高速發展導致各國出現缺電問題，也使得氣候變遷加劇，科技的產生是造福人類，不是用來毀滅人類，商業活動的目的，是促進繁榮，不是略奪資源。因此要去了解高科技經濟發展跟氣候變遷之間的關係，達到持續經濟發展同時兼顧地球。

另一方面，呼應 21 日正式登場的聯合國生物多樣性峰會，台泥也號召花蓮和平港電廠主要 10 家供應商夥伴，共同投入「和平歡迎你—小燕鷗保育計畫」，希望結合社區延伸生物多樣性行動，並邀請花蓮野鳥學會展開監測，目標 3 年內致力讓當地小燕鷗繁殖成功率增加 10%，邁向創造自然正成長 (Nature Positive)。