〈滙豐經濟展望〉美元強勢難撼動！日元匯率估145-150 金價有望續創高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 18:22

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滙豐集團今 (21) 日邀請首席亞洲經濟學家暨亞太地區研究聯席主管范力民來台，發表全球及亞洲地區經濟展望的看法，他認為，今年龍年，「這條龍肚子裡還有火」，看好全球經濟還有底氣繼續往前衝，尤其是美國，經濟成長動能仍在，預測美元續維持強勢地位，兌日元匯率則會在 145-150 區間震盪；至於近期頻創新高的金價，范力民說，若加計通膨其實尚未到達高點，預期仍有上漲空間。

儘管全球頭條新聞都有很多負面情緒， 如地緣政治緊繃，但滙豐仍看到很多投資機會。以美國來看，經濟成長動能主要來自於生產力強勁復甦，范力民解析二大原因，首先，美國歷經疫情的慘痛經驗，失業率一度飆高至 14%，隨著供應鏈重組後，美國奪回優勢，比起歐洲、澳洲、日本等大國，現在變得更加精簡、有效率。

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其次受惠 AI 崛起，美國的應用走在很前面，因而創造了很多消費需求，目前來看，零售銷售、服務業新訂單數仍表現不錯，美國經濟衰退的風險訊號並不明顯，預期美元將維持強勢格局，至於 Fed 政策利率走向，范力民預估，明年降至 4% 左右。

至於中國方面，范力民直言，經濟刺激措施的效果存在不確定性，要等到 11 月當局釋出明確的利多數據，不過，房地產行業持續低迷，房價壓力仍在，且消費者信心不穩定，但製造業投資飆升；家庭儲蓄率上升，但家庭收入成長放緩。儘管中國積極實現實質 GDP 約 5% 的增長目標，我們預估全年落在 4.9% 左右。

在美元強勢下，日元匯率未來如何表現？范力民指出，滙豐預測約在 145~150 兌 1 美元。事實上，日本與全球主要國家環境不同，必須面對升息的問題，官員不敢一次升太多、太快，就怕會衝擊到好不容易復甦的製造業，日元如果太強，反而不利日本經濟成長，因此，預期當局仍會看日元走勢來決定升息的幅度，允許一些通膨存在。