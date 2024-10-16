你丟我撿！印度股票遭外資無情連賣11天 當地投資機構逆勢掃貨

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-16 11:51

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印度國家證券交易所公佈的初步數據顯示，截至 10 月 14 日，外資已連續 11 天拋售印度股票，10 月以來淨賣出金額達 6,212.6 億印度盧比。

分析師指出，外資在印度股市的投資行為正在發生重大變化，拋售趨勢可能會在短期內持續下去，市場將密切關注未來幾週的數據及其對印度市場穩定和成長前景的影響。

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另一方面，印度股市目前的估值較高，印度公司獲利狀況不佳，已經到了獲利了結的階段，外國資金正在加快從印度股市撤離的速度。

值得注意的是，再外資無情拋售期間，印度國內投資機構則持續逆勢買入，在 10 月 1 日至 14 日期間累積購買了價值 6,007 億印度盧比的股票。

Geojit Financial Services 首席投資策略師 VK Vijayakumar 表示，「大規模的外資拋售並未對市場造成嚴重影響，因為拋售的資金都被國內投資者吸收了，且國內投資者正在獲得持續的資金流入。」他預計，外資拋售的趨勢可能會在短期內持續下去。

由於印度國內投資人大舉買入，外資拋售對印度股市的影響已減輕。有分析師指出，當前外資拋售趨勢受到投資策略轉變的影響，投資策略轉向青睞中國市場而非印度股票。

由於擔心大量外國資金撤出印度股市，印度盧比匯率持續下挫，印度盧比兌美元匯率一度跌至歷史新低。10 月 14 日，美元兌印度盧比匯率一度升至 84.205，創歷史新高。

當前交易員正密切關注 84 關口，分析師預計，一旦突破該水平，印度央行或將加強干預力度。