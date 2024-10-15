蘋果推出新一代iPad mini 搭載A17 Pro晶片支援AI功能

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-15 23:40

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蘋果周二 (15 日) 在官網發表新一代 iPad mini 平板電腦，搭載 A17 Pro 晶片與 8.3 吋 Liquid Retina 顯示器，支援 Apple Pencil Pro 觸控筆及人工智慧 (AI) 系統 Apple Intelligence，售價新台幣 16,900 元起，台灣訂購日期未定。

圖：蘋果

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A17 Pro 擁有 6 核心中央處理器 (CPU)，與當前一代 iPad mini 相比，CPU 效能將提高 30%，並且是運行蘋果 Apple Intelligence 的核心，繪圖處理器(GPU) 效能提升 25%。這家 iPhone 製造商正競相提高其設備的 AI 能力。

蘋果表示，本月將透過 iPadOS 18.1 的軟體更新，推出美國英文版的第一套 Apple Intelligence。該功能將適用於搭載 A17 Pro 或 M1 晶片的 iPad 以及後續產品，並表示將在未來幾個月推出其他功能，包括影像產生工具、Genmoji 和 ChatGPT 支援的功能。

今年 9 月，蘋果發表期待已久的人工智慧 iPhone 16 系列產品，但由於 AI 功能仍處於測試模式，該公司未能讓一些投資者興奮起來，而早期的銷售數據引發一些關於需求的擔憂。