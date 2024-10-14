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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至18.02元，預估目標價為621.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.33元下修至18.02元，其中最高估值22.39元，最低估值16.89元，預估目標價為621.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值22.39(22.39)25.327.17
最低值16.89(16.89)19.45.77
平均值18.54(18.63)21.8723.31
中位數18.02(18.33)21.7324.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值73.06億77.97億83.98億
最低值63.86億69.33億62.08億
平均值66.82億73.85億78.16億
中位數66.55億74.09億79.99億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.7411.5411.2213.8718.82
營業收入47.39億47.30億54.14億61.61億67.77億

詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMLM

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