鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.55元，預估目標價為640.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2024年EPS預估：中位數由19.92元下修至19.55元，其中最高估值22.39元，最低估值18.55元，預估目標價為640.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|22.39(22.39)
|25.3
|27.17
|最低值
|18.55(18.55)
|20.72
|22.14
|平均值
|19.74(19.84)
|22.96
|25.81
|中位數
|19.55(19.92)
|22.96
|26.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74.23億
|80.39億
|87.83億
|最低值
|66.83億
|72.46億
|75.35億
|平均值
|69.40億
|75.60億
|81.32億
|中位數
|68.88億
|75.41億
|81.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.74
|11.54
|11.22
|13.87
|18.82
|營業收入
|47.39億
|47.30億
|54.14億
|61.61億
|67.77億
詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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