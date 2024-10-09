鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至18.33元，預估目標價為624.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2024年EPS預估：中位數由19元下修至18.33元，其中最高估值22.39元，最低估值16.92元，預估目標價為624.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|22.39(22.39)
|25.3
|27.17
|最低值
|16.92(16.92)
|19.4
|22
|平均值
|18.68(18.87)
|21.94
|24.78
|中位數
|18.33(19)
|21.73
|24.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|73.06億
|77.97億
|83.98億
|最低值
|63.86億
|69.33億
|74.08億
|平均值
|67.03億
|73.93億
|79.47億
|中位數
|66.99億
|74.35億
|81.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.74
|11.54
|11.22
|13.87
|18.82
|營業收入
|47.39億
|47.30億
|54.14億
|61.61億
|67.77億
詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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