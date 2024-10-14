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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.53元，預估目標價為48.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.58元上修至-0.53元，其中最高估值0.13元，最低估值-2.65元，預估目標價為48.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.13(0.13)1.573.142.21
最低值-2.65(-2.65)-0.110.372.21
平均值-0.67(-0.69)0.631.622.21
中位數-0.53(-0.58)0.611.612.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.43億42.43億60.57億53.79億
最低值29.53億34.32億42.46億53.79億
平均值30.28億36.99億47.24億53.79億
中位數29.84億36.56億45.27億53.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.49-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入5.10億8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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