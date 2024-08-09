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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至20.13元，預估目標價為640.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.49元下修至20.13元，其中最高估值22.39元，最低估值18.55元，預估目標價為640.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值22.39(22.73)25.327.17
最低值18.55(19.64)20.7222.85
平均值20.02(20.78)23.2425.88
中位數20.13(20.49)23.3226.28

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值74.23億80.39億87.83億
最低值66.89億73.38億75.53億
平均值69.76億75.95億81.34億
中位數69.33億75.52億81.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.7411.5411.2213.8718.82
營業收入47.39億47.30億54.14億61.61億67.77億

詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMLM

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