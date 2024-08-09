鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至20.13元，預估目標價為640.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.49元下修至20.13元，其中最高估值22.39元，最低估值18.55元，預估目標價為640.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|22.39(22.73)
|25.3
|27.17
|最低值
|18.55(19.64)
|20.72
|22.85
|平均值
|20.02(20.78)
|23.24
|25.88
|中位數
|20.13(20.49)
|23.32
|26.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74.23億
|80.39億
|87.83億
|最低值
|66.89億
|73.38億
|75.53億
|平均值
|69.76億
|75.95億
|81.34億
|中位數
|69.33億
|75.52億
|81.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.74
|11.54
|11.22
|13.87
|18.82
|營業收入
|47.39億
|47.30億
|54.14億
|61.61億
|67.77億
詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.06元，預估目標價為20.94元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估下修至5.05元，預估目標價為214.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦SMCI-US的目標價調降至700元，幅度約24.73%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至5.38元，預估目標價為80.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇