美超微毛利創低，AI情緒不見改善？本週值得關注美股財報一文掌握！

鉅亨研報 2024-08-13 16:18

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一、上週 (8/5~8/9) 財報總整理

減肥藥

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諾和諾德 (NVO-US) 獲利不如預期，毛利率為 84.9%，低於去年同期的 85.5%，主因大規模擴廠投資、分銷成本上升、Wegovy 售價下滑，還有藥物 ocedurenone 在 6 月 III 實驗失敗導致約 57 億克朗損失等共同影響。諾和諾德整體 GLP-1 糖尿病藥銷售成長 32%，高於上一季的 30%，但肥胖護理成長卻從上一季的 41% 放緩至 37%，其中 Wegovy 銷售額僅成長 55% 至 116.6 億克朗，遠低於預期的 135.4 億，公司解釋是因為藥物福利管理者 (PBM，專門為保險公司和製藥商協商折扣) 對 Wegovy 高於預期的價格折扣所致。展望未來，公司將今年營收中值成長由 23% 上調至 25%，但利潤成長中值由 26% 下修至 24%；執行長表示減肥藥需求還是遠超過供應，只是隨著銷量持續增加，價格也會持續下滑。

禮來 (LLY-US) 的毛利率年增 250bp 至 80.8%，注射減肥藥 Zepbound 在推出後的第 2 個完整季度銷售額就超過 10 億，達到 12.4 億，遠超預期的 9.2 億，糖尿病藥 Mounjaro 年增將近 3 倍至 30.9 億，大幅超過預期的 23.9 億，乳癌藥 Verzenio 也成長 44% 至 13.3 億，三者是推動禮來業績遠超預期的主因。執行長表示，公司並沒有花多大的力氣宣傳減肥藥，就已看到了難以置信的需求，高層也表示今年各季的訂價將會保持穩定，看似比對手諾和諾德更不擔心價格競爭。展望未來，禮來將全年營收中值大幅上修 30 億至 460 億，EPS 中值由 $13.75 上修至 $16.35，公司預計在未來幾周推出低劑量 Zepbound，看好 Zepbound 和 Mounjaro 今年創造 150 億收入。

安進 (AMGN-US) 獲利不如預期，公司表示主因為營運費用增加和收購 Horizon 的後續費用所致，而整體產品銷售量雖成長 26%，但售價下滑約 3%，公司提到暢銷藥物中 Enbrel、Otezla 和 Repatha 都有出現售價下滑的問題；安進排除 Horizon 產品的銷售額僅小幅成長 5%，銷量成長 10%。減肥藥方面，安進沒有提供更多關於 MariTide 的實驗數據，僅重申今年末將公布 II 期數據，也已經為 III 期做好準備。展望未來，安進上調全年營收預估區間下限由 325 億至 328 億，上限維持 338 億不變，公司也將全年資本支出預估從 11 億上調至 13 億，執行長表示減肥藥 III 期實驗計畫是導致資本支出上升的主因。

Altimmune(ALT-US) 強調 Pemvidutide 擁有治療代謝疾病的強大的能力，目前可用於減肥以外三種適應症。公司重申和 FDA 用於治療肥胖症的 II 期實驗結束會議，將在 24Q3 末舉行，公司也表示將持續推動該藥在治療謝功能障礙相關脂肪性肝炎 (MASH) 的 2b 期實驗(IMPACT)，預期明年初分享該實驗結果。

AI 科技

美超微 (SMCI-US) 營收符合預期，獲利低於預期，且毛利率只剩 11.2%，創下歷史新低；至於庫存天數由上一季的 92 天減少至 82 天，24 財年資本支出由去年的 3700 萬大增至 1.37 億。執行長表示，公司現在的積壓訂單創歷史最高 (但沒講金額)，利潤不佳是因為 DLC 冷卻液成本上升較快，且關鍵零件短缺導致約 8 億左右的獲利被推遲到 7 月。展望未來，美超微預估 FY25Q1 營收中值 65 億，優於預期的 55. 億，但 EPS 中值預估僅為 $7.48，低於預期的 $7.52，預期資本支中值來到 5 千萬美元 (FY24Q4 僅 2700 萬)，但不提供 FY25 全年支出預估。執行長表示 25 財年將大量發貨，利潤壓力可以逐漸恢復正常，未來毛利率能回到 14%~17%。

防特網 (FTNT-US) 季度營業利潤率達到 35%，創下歷史紀錄，毛利率也年增 360bp 至 81.5%。防特網服務收入年增 20% 至 9.8 億 (占總營收約 69%)，主因大型企業對安全性作業(SecOps) 和統一安全存取服務邊緣 (Unified SASE) 的需求相當強勁，大企業營收占比分別來到 86% 和 82%。地區上來看，中東非洲收入增長 10.9% 成長最高，美洲和亞洲也都成長 10% 以上。展望未來，防特網預估本季營收中值 14.8 億，高於預期的 14.7 億，但毛利率會降至 79%~80%，利潤率降至 30.5~31.5% 之間。

串流

迪士尼 (DIS-US) 業績優於預期，娛樂部門營收年增 19%，其中串流媒體部門首見獲利 4700 萬，去年同期為虧損 5.1 億，不過如果排除 ESPN + 體育串流則是虧損 1800 萬；至於 Disney + 串流核心用戶年增 1% 至 1.18 億，優於公司原先預估的零成長，執行長表示未來將進一步提升訂閱價格，效法網飛打擊共享帳號和添加直播頻道等。迪士尼的體驗部門 (含樂園) 營收年增 2% 至 83.9 億，但美國園區營業利潤卻下滑 6%，高層也坦言需求略有放緩。展望未來，財務長預期本季獲利成長將和上季差不多，體驗部門營業利潤將再年減中個位數，主因奧運影響到樂園人潮，還有中國的疲軟問題。

華納兄弟探索 (WBD-US) 業績再度不如預期，主因失去 NBA 轉播權和重新估價，而將電視網路資產大幅減記 91 億所致，執行長坦言過去兩年串流媒體的盛行，影響了傳統媒體的估值和預期，這些都反映在這次的減記中。營收方面除了有線電視持續惡化，下滑 8% 之外、串流媒體收入下滑 5%，工作室部門收入也下滑 6%，主因糟糕的服務型遊戲《自殺突擊隊》仍無起色，還有被票房不如預期的電影《芙莉歐莎》拖累。至於串流訂閱方面，Max 用戶達到 1.03 億，符合市場預期。

重工業

開拓重工 (CAT-US) 營收雖不如預期，但獲利優於預期，經銷商庫存減少約 2 億。執行長表示獲利不錯是因為製造成本比預期低，且售價也比預期高所致。地區營收來看，美國銷售額穩健成長 1%，拉美強勁增長 5%，但亞太和 EAME 分別大減 9% 和 16%，是拖累營收主因，高層坦言亞太方面不只是中國需求疲弱，日圓疲軟也是壓抑銷售額的主因。產業來看，建築設備年減 7%、資源年減 10%，能源運輸則成長 2%，顯現發電和交通基建需求仍穩健。展望未來，財務官表示製造成本有望繼續下降，但下半年銷量將以類似當前速度放緩，售價也會呈現年減，公司預期建築和資源設備銷售額繼續放緩，能源和運輸則保持上升。

馬丁馬瑞塔 (MLM-US) 整體產品平均售價年增約 11.6%，但營收獲利皆不如預期，公司將其歸因於美國部分地區大洪水，還有貨幣政策對私人建築的滯後性壓力超於原先預期，不過製造業建築仍呈現正面趨勢，相關業務成長 19%，且產業投資已經從汽車和半導體等擴張到製藥領域，公司也預期 AI 資料中心和交通基建仍有相當長的建設週期。展望未來，執行長表示天氣和高利率只是暫時的，不過下半年出貨量仍會持續放緩，因此下調全年獲利中值從 22.6 億降至 21 億，全年營收中值從 71 億降至 67.2 億。

其他

愛彼迎 (ABNB-US) 的獲利不如預期，不過過夜和體驗預訂量達 1.25 億次，為歷史同期最高，App 預定房數年增 19%，公司表示拉美和亞太地區需求增長最快。展望未來，愛彼迎預估 Q3 營收中值 37 億，低於預期的 38.4 億，執行長表示過夜和體驗預定年增率將較 Q2 放緩，坦言看到美國需求放緩，也看到全球預定窗口 (Booking Window，預定日和實際到達時之間的天數差) 正在收窄的問題，和上個月的 Booking 看法一致。

優步 (UBER-US) 業績優於預期，總預訂量成長 19% 至 399.5 億，優於預期的 397 億，其中叫車約 206 億、外送 181 億，貨運 12.7 億。針對總經方面，執行長表示，部分市場看到消費者叫車需求低迷，但部分西方市場可能沒有此狀況；雖然使用 Uber 的人收入大多偏高，但目前公司沒有看到美國任何收入群體出現疲軟，美國首次使用 Uber Eats 叫外送的消費者為過去五季以來最高，且就算美國就業出現疲軟，Uber 的司機供應量也會明顯改善，有助於服務品質的提高。展望未來，公司預期本季總預定額中值來到 410 億，低於預期的 412 億。

星座能源 (CEG-US) 營收獲利不如預期，主因高利率導致利息成本從去年同期的 1.03 億增至 1.42 億，不過核電發電量仍年增約 8.2% 至 45314GWh，核電廠容量因子 (Capacity factor) 來到 95.4%，超過去年同期的 92.4%。展望未來，星座能源將今年全年 EPS 中值由 $7.63 上調至 $8，執行長表示，根據最新 PJM 電網營運組織拍賣提供的報價，預期 2025 年每股盈餘能受到 $0.25 的正面影響，2026 受惠 $1.25。(PJM 拍賣 25~26 財年電廠發電容量 135.684GW，報價 $262.92MW/day，年增 800%)。

資料來源：Bloomberg、Nasdaq、Investing.com、TradingView，永豐投顧研究處整理

附註: 當地貨幣計價，EPS 皆為調整後 non-GAAP

二、本週重量級財報看點

三、台美股投資策略