陸將擴大財政刺激傾全力化債、還債 專家：釋六大積極信號 具體規模或月底揭曉

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-14 10:48

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中國財政部上周六 (12 日) 召開記者會宣布，近期將擴大財政刺激措施，包括支援地方化解隱性債務、支援國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房市止跌回穩、加大對重點群體的支援保障力度等多個舉措。

中國財長藍佛安表示，中國政府還有較大的舉債空間和赤字提升空間，目前增發國債正加快使用，超長期特別國債陸續下達使用，各地共有人民幣 2.3 兆元專項債資金可安排使用。財政部還將有效補充地方政府綜合財力 4000 億元。下一步將強化庫款調度，對庫款緊張的地方，中央財政通過提前調度的方式，予以適當支援，督促省級財政部門加強庫款監測，增強基層財力保障能力。

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根據格隆匯數據，截至今年 6 月，中國非金融企業部門槓桿率為 174%，居民部門槓桿率為 63.5%，兩大部門槓桿加不動了，而中央政府槓桿率僅 24.6%，遠遠低於海外主流發達國家 100%，乃至 200% 的水準。

對於地方債務問題，藍佛安則稱地方債務風險整體緩解，化債工作取得階段性成效，正打算一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力道支援地方化解債務風險。相關政策待履行法定程式後再向社會做詳盡說明。

藍佛安還強調，上述即將實施的政策，是近年所推出支援化債力道最大的一項措施，這無疑是一場政策及時雨，將大大減輕地方發債壓力，可騰出更多資源發展經濟，提振經營主體信心，鞏固基層三保。

粵開證券首席經濟學家羅志恆表示，債務置換有兩種情況，一是利率下降時以「低利債」置換「高利債」，二是把「隱性債」轉化為「顯性債」。

羅志恆指出，這一次即將實施的「隱性債」轉化為「顯性債」措施，有別於以往每年在新增專項債限額中專門安排一定規模債券支援化解存量政府投資專案債務，是屬於一次性增加較大規模債務限額來置換地方政府存量隱性債務，是近年所推出支援化債力道最大的一項措施。

同時，以利率更低、週期更長的政府債券置換舉債成本高、週期短的隱性債務的過程，也是降低風險的過程。債務置換減輕地方政府化債的壓力，也能讓地方政府騰出更多的財力和精力用於發展經濟和提供公共服務。

房市方面，中國財政部副部長廖岷稱，下一步將積極研究推出有利於房市平穩發展的措施，主要有三大考量。一是允許專項債用於土地儲備，主要是考慮到當前閒置土地較多，支援地方政府運用專項債回收符合條件的閒置存量土地。二是支持收購存量房，加大保障性住房供給，考慮到當前已建待售住房較多，將採取用好專項債收購存量商品房，並繼續用好保障型安居工程補助資金，適當減少新建規模，支援地方更多通過消化存量房方式收購。 三是及時優化完善相關稅收政策。

廖岷還表示，將積極透過發行特別國債等管道籌資，穩序推動國有大型商業銀行進一步增加核心一級資本。這個工作已經啟動，正等待各家銀行提交資本補充方案，具體補充資本計劃將按照有關規定及時依法進行資訊披露。

但有關增發國債規模，中國財政部並未發布具體數字，專家則認為有望在未來兩周內揭曉。中信證券首席經濟學家明明表示，本月下旬舉行的人大常委會或為公布時間點，興業證券也指今年第四季積極的財政政策仍有潛力可期。

天風證券認為，中國財政部能夠在流程尚未走完之前先給出預告和暗示，態度明顯積極，信號意義較大。從額度上看，去年財政缺口人民幣 7981 億元，增發的 1 兆國債中有 5000 億元用在去年，約佔去年財政缺口的 63%。按相同比例推算，今年財政缺口約 3 兆，預計今年可能需要增發 2 兆元左右的國債。

東方金誠則更樂觀判斷本次財政政策增量規模將不低於 4 兆人民幣，超出市場預期，將直接推動第四季 GDP 增速升至 5% 以上，進而順利完成全年 5% 左右的經濟成長目標，併為明年繼續保持 5.0% 左右的較快經濟成長提供重要支撐。

知名經濟學家任澤平也認為，中國財政部在記者會上傳遞六大積極信號；一是總規模空間大，提高赤字規模和增量國債，二是專項債增量擴容，將較大規模增加債務額度，首次允許用於收購閒置土地和存量房，力度空前，三是更大力度化債，擬一次性增加較大規模債務限額，四是推動房市止跌回穩，五是在民生方面加大支出，提振消費，六是發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本，緩解銀行凈息差壓力。

任澤平指出，雖未提及具體增量規模，但讓市場看到政策部門的誠意，體現財政部專業擔當。財政政策有決策流程，有些需要全國人大審批，比貨幣政策複雜，預計 10 月下旬公佈。

至於中國財政部上周六記者會對金融市場會產生何種影響，專家認為，財政政策出手之後，連續回調的 A 股有望迎來第二波爆發。

摩根士丹利本月初曾出具研究報告表示，中國政府未來幾周若宣佈更多的支出措施，中國股市可能進一步上漲 10% 至 15%。

債市方面，以 10 年國債活躍券為例，上周六殖利率為 2.135%，較前一日收盤上漲 0.4 個基點，漲幅為 0.2%。這個漲幅不算小，因為債券交易通常有 100 倍左右的槓桿，0.2% 的漲幅意味著保證金波動了 20%。

利率上漲代表上周六的記者會至少是符合預期，甚至略超預期的。若按 126 兆 GDP 規模計算，顯示中國仍有較大的加槓桿空間。