鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-10 17:10

中國共產黨機關刊物《求是》上週三 (1 日) 發表文章〈充分挖掘和釋放投資潛力〉，明確指出高品質推動都市更新、適度超前建設新型基礎設施，以及建設安全舒適綠色智慧的「好房子」，都將形成規模可觀的投資需求。這是《求是》今年來第四次刊文提及房市，凸顯決策層對房市止跌回穩與產業轉型的高度重視。

隨著商品房市場由增量轉向存量，文中強調未來房地產發展潛力在於都市更新。

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回顧今年前三次提法：年初文章〈改善和穩定房地產市場預期〉指出，房市量價回落已影響實體需求與資產負債表，強調「政策要一次性給足，不能採取添油戰術導致市場與政策博弈」，之後多地推出房市支持措施。

今年 3 月 16 日，《求是》在文章〈持續做好穩預期工作〉中重申房地產是中國國民經濟重要產業與居民財富來源，須以「更有力更精準舉措」持續穩定市場。

到了今年 6 月 18 日，《求是》又以〈以更大力度提振消費〉為題發文聚焦房地產對修復居民資產負債表、防止資產價格下跌侵蝕消費信心的關鍵作用。