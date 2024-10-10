美9月CPI全面超預期成長 Fed下月降息1碼機率大

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-10 22:47

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美國最新數據顯示，9 月份通膨數據全面超預期成長，表明近期緩解物價壓力進展出現停頓。數據公布後，交易員加大對聯準會 (Fed) 在 11 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周四 (10 日) 公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年升 2.4%，略高市場預期的 2.3%，低於前值 2.5% ；按月來看成長 0.2%，高於市場預期 0.1%，但與前值持平。

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美 9 月 CPI 年升 2.4%，略高預期，不過較 8 月有所回落。(圖：ZeroHedge)

Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 9 月年升 3.3%，高於市場預期與前值的 3.2% ；9 月核心 CPI 月增 0.3%，略高市場預期 0.2%，為今年 3 月以來最快增速，不過與前值持平。

9 月核心 CPI 月增 0.3%，創今年 3 月以來最快增速。(圖：ZeroHedge)

另外，9 月剔除住房的超級核心通膨 CPI 年增 4.6%，比 8 月的 4.5% 進一步成長；按月來看成長 0.55%，遠超前一個月的 0.33%，當時創下 4 月以來最大單月增幅。

9 月剔除住房的超級核心通膨 CPI 年增 4.6%，較 8 月加速成長。(圖：ZeroHedge)

CPI 數據公布後，交易員加大 Fed 下個月降息 1 碼的押注，同時開始退出 Fed 可能在 11 月暫停降息的押注，目前預估 Fed 在接下來的幾次會議上都會降息 1 碼。

核心商品、服務價格再成長

觀察 9 月報告細項，新車、二手車價格、服裝、家具價格上漲，這是 2023 年 6 月以來核心商品價格的第二次成長。在服務業中，汽車保險、醫療保健和機票價格明顯上漲，其中體育賽事的門票攀升了創紀錄的 10.9%，在一定程度上反映足球賽季的開始。

9 月核心商品、服務價格再成長。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，服務業中最大的類別房屋價格上漲 0.2%，較 8 月 0.5% 的漲幅大幅回落。業主等效租金 (OER)——住房的一個組成，也是 CPI 中最大的個別組成部分——成長 0.3%，也比上個月有所放緩，飯店價格下跌，普遍低於大幅上漲的預期。

9 月房屋價格僅成長 0.2%，較 8 月增幅 0.5% 大幅回落。(圖：ZeroHedge)

外媒估算，不包括住房和能源的服務價格上漲 0.4%，不僅是 4 月以來的最大漲幅，也是連續第三次加速成長，為 2023 年初以來最長的一次。

專家看法

Harris Financial Group 分析師 Jamie Cox 表示：「通膨回落的進程仍在繼續，但任何認為 Fed 將在 11 月再降息 2 碼 (50 個基點) 的人大錯特錯。當利率沒有高到足以降低經濟成長時，它也沒有高到足以完全抑制通膨。雖然 Fed 將降將息，但從現在開始，它將以有節制的速度進行下調。」

Pepperstone 分析師 Michael Brown 表示，儘管美國通膨數據高於預期，但 9 月 CPI 數據似乎不太可能實質改變 FOMC 的政策前景。

他指出，儘管 9 月就業報告強於預期，但鑑於通膨降溫進展持續，預估今年剩下 2 次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議每次都會降息 1 碼，這種降息節奏可能會持續到 2025 年，直到聯邦基金利率在明年夏天大致回到 3% 左右的中性水準。

Brown 稱本質上，這就是「Fed 看跌選擇權」，它以一種強有力且靈活的形式持續存在，並繼續替參與者提供進一步遠離風險曲線的信心，同時也讓美股跌幅保持相對較淺，並被視為購買機會。

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 11 月降息 1 碼的機率為 88.4%，維持利率不變的機率為 11.6%。