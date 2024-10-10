傳馬斯克旗下社群媒體X不會被歐盟列為「守門人」
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-10 20:20
路透周四 (10 日) 援引知情人士消息報導，馬斯克旗下社群媒體平台 X 將不會被歐盟按照《數位市場法》(DMA)列為「守門人」(gatekeeper)，倘若被指定為守門人，就須承擔一連串繁重的法律義務。
據了解，X(前推特) 先前曾告訴委員會，儘管它符合被歸類為守門人的用戶數量標準，但它不符合作為企業和消費者之間重要門戶的另一個標準。
歐盟執委會收到 X 上述回應後於今年 5 月開始對這家社群媒體公司展開進一步調查，後續決定將於下周公布。對於上述消息，歐盟執委會拒絕置評。
Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、臉書母公司 Meta(META-US)、TikTok 母公司自節跳動、Booking.com(BKNG-US) 等公司都被指定為守門人。
根據 DMA，守門人要讓其即時通訊應用程式與競爭對手互動，讓用戶決定在他們的設備上預先安裝哪些應用程序，並且不允許在競爭對手的服務之上偏袒自己的服務，否則將面臨高達全球年營業額 10% 的罰款。
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