傳馬斯克旗下社群媒體X不會被歐盟列為「守門人」

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-10 20:20

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路透周四 (10 日) 援引知情人士消息報導，馬斯克旗下社群媒體平台 X 將不會被歐盟按照《數位市場法》(DMA)列為「守門人」(gatekeeper)，倘若被指定為守門人，就須承擔一連串繁重的法律義務。

據了解，X(前推特) 先前曾告訴委員會，儘管它符合被歸類為守門人的用戶數量標準，但它不符合作為企業和消費者之間重要門戶的另一個標準。

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歐盟執委會收到 X 上述回應後於今年 5 月開始對這家社群媒體公司展開進一步調查，後續決定將於下周公布。對於上述消息，歐盟執委會拒絕置評。