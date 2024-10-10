〈美股早盤〉美9月CPI升溫 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-10 21:40

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美股主要指數周四 (10 日) 開低，此前最新數據顯示美國 9 月通膨增速超預期，市場預估美國央行下次會議只會降息 1 碼。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 75 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1%。

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美國勞工統計局 (BLS) 公布最新數據顯示美國通膨降溫進展受阻，9 月消費者物價指數 (CPI) 和不包括能源與食品等波動的核心 CPI 全面超預期成長。

與此同時，美國勞工部 (DOL) 公布的數據顯示，上周初領失業金人數增至 25.8 萬人，高於經濟學家預期，凸顯就業市場進一步放緩。

高於預期的通膨數據，加上上周美國就業報告的強勁表現，可能會加劇關於聯準會 (Fed) 是否會在下個月選擇小幅降息或暫停降息的討論。Fed 計劃在年底前再降息 50 個基點，官員表示他們正在留意就業市場的動態。

截至台北時間周四（10 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.74%，至每股 227.83 美元

蘋果 iPhone 16 系列手機買氣似乎不如預期，天風證券分析師郭明錤在社群平台 X 發文表示，iPhone 16 標準版及 Plus 機型的需求與去年相比仍然無大起色。郭明錤預期，iPhone 16 部分零組件在 11 月中旬後的訂單將有所減少，減少幅度大約 3~5%，主因 iPhone 16 基本型與 iPhone 16 Plus 機款的需求與去年相比仍低迷。

達美航空 (DAL-US) 早盤股價下跌 1.75%，至每股 49.94 美元

由於強勁的旅遊需求和年底假期的強勁訂位，達美航空預估第四季獲利將出現成長。具體來看，第四季調整後每股獲利在 1.6 至 1.85 美元間；而根據 LSEG 數據，華爾街的預期為 1.71 美元，也高於一年前公布的調整後每股獲利 1.28 美元。

達美樂披薩 (DPZ-US) 早盤股價下跌 2.48%，至每股 402.94 美元

達美樂披薩周四公布的第三季美國同店銷售額增幅低於預期，原因是消費者限制外食支出。這家披薩製造商的股價在周四盤前下跌近 3% 至 401.49 美元。具體來看，截至 9 月 8 日當季，美國同店銷售額成長 3%，低於預期的成長 3.6%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 CPI 年增率報 2.4%，預期 2.3%，前值 2.5%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.1%，前值 0.2%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.2%，前值 3.2%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國上周初領失業金人數報 25.8 萬，預期 23.1 萬，前值 22.5 萬

美國上周續領失業金人數報 186.1 萬，預期 183 萬，前值 181.9 萬

華爾街分析：

巴克萊研究團隊發表對於 9 月美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄的研究報告。報告中提到，9 月會議紀錄顯示，所有 FOMC 成員一致認為 9 月減息是適當選擇。當中，「絕大多數會員支持」減息 50 個基點，儘管這與最新經濟預測摘要中的點陣圖並不一致。點陣圖顯示，近一半的 FOMC 成員認為今年的減息幅度不應超過 75 個基點。