〈快訊〉美9月CPI年升2.4%略高預期 美股主要指數期貨短線走低

聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 9 月年升 3.3%，高於市場預期與前值的 3.2% ；9 月核心 CPI 月增 0.3%，略高市場預期 0.2%，不過與前值持平。

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9 月美國核心通膨率超預期成長，表明近期緩解物價壓力的進展暫時停滯。高於預期的通膨數據，加上上周美國就業報告的強勁表現，可能會加劇關於 Fed 是否會在下個月選擇小幅降息或暫停降息的討論。官員們計劃在年底前再降息 50 個基點，許多人表示他們正在留意就業市場的動態。