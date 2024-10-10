〈快訊〉美9月CPI年升2.4%略高預期 美股主要指數期貨短線走低
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-10 20:39
美國勞工統計局 (BLS) 周四 (10 日) 公布數據顯示，9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.4%，略高市場預期的 2.3%，低於前值 2.5% ；按月來看成長 0.2%，高於市場預期 0.1%，但與前值持平。
聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 9 月年升 3.3%，高於市場預期與前值的 3.2% ；9 月核心 CPI 月增 0.3%，略高市場預期 0.2%，不過與前值持平。
9 月美國核心通膨率超預期成長，表明近期緩解物價壓力的進展暫時停滯。高於預期的通膨數據，加上上周美國就業報告的強勁表現，可能會加劇關於 Fed 是否會在下個月選擇小幅降息或暫停降息的討論。官員們計劃在年底前再降息 50 個基點，許多人表示他們正在留意就業市場的動態。
數據公布後，交易員增加對 Fed 在 11 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注。與此同時，美股主要指數期貨走低，標普 500 指數期貨下跌 0.25%，那斯達克 100 指數期貨下跌近 0.31%、道瓊指數期貨下跌 0.18%；美元指數短線走低，美國 2 年期公債殖利率日內下跌逾 4 基點，現報 3.98%。
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