傳滙豐銀行新任執行長醞釀3億美元裁員計畫 劍指高層員工

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-10 20:00

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根據英國《金融時報》(FT) 周四 (10 日) 援引知情人士消息報導，滙豐銀行新任執行長艾橋智 (Georges Elhedery) 計劃合併商業銀行和全球銀行與市場部門並裁減部分高階管理層，預估可透過此次重組節省高達 3 億美元。

這是艾橋智 9 月上任以來削減成本的第一步。員工尚未收到計畫的詳細信息，但準備工作已進入後期階段，預估將於 10 月底宣布。

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知情人士透露，合併將減少高階管理人員，將影響高階人員和一些較大的職位，他們也是成本所在。

該行擁有約 21.4 萬名員工。據悉，正在考慮的選擇之一是讓該行亞太業務聯席執行長 Surendra Rosha 負責商業和全球銀行業務、讓全球​​市場和證券服務主管 Patrick George 負責市場業務。

商業銀行業務主管 Barry O’Byrne 已轉任滙豐銀行財富和個人銀行業務主管，目前尚未任命替代者。Greg Guyett 自 2022 年 10 月以來一直領導全球銀行和市場業務。

該行還在尋找一位新的財務長來接替艾橋智，後者於 9 月接替祈耀年 (Noel Quinn) 擔任執行長。兩位了解流程的人士表示，現任風險和合規長 Pam Kaur 可能出線。

儘管此次重組大刀闊斧，但預期的 3 億美元節省也僅占該行去年報告的 320 億美元總成本的 1%。

今年以來，該行打算合併的兩個部門成本都在增加。今年上半年，商業銀行部門 (包括向中小企業提供貸款、貿易融資和支付服務) 的成本上漲了 12%，至 39 億美元；全球銀行和市場部門 (包括投資銀行、市場服務和其他跨國公司服務) 的成本上漲了 3%，至 49 億美元。

根據滙豐銀行的半年報，今年上半年，投資銀行業務僅占該行全球銀行和市場部門總收入的 6%，占該行同期 373 億美元全球總收入的 1.5%。