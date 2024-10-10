美上周初領失業金人數超預期升至25.8萬 創逾1年新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-10 23:30

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美國勞工部 (DOL) 周四 (10 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數升至逾一年來新高，主要是反映出密西根州人數大幅成長以及「海倫」(Helene)颱風影響。另外，波音 (BA-US) 的罷工也對數據造成影響。

美上周初領失業金人數升至逾一年來新高。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，截至 10 月 05 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 25.8 萬人，創去年 8 月以來新高，遠超市場預期的 23.1 萬人，較前值 22.5 萬人增加 3.3 萬人，4 周移動平均值報 23.1 萬人。

截至 9 月 28 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.1 萬人，高於市場預期的 183 萬人，較修正後前值 181.9 萬人增加 4.2 萬人，4 周移動平均值報 183.2 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

分析指出，在颶風「海倫」和「密爾頓」(Milton)過後，初領失業金人數可能會出現持續波動，讓聯準會 (Fed) 準確衡量美國就業市場潛在發展的努力複雜化。由於颶風的破壞，美國東南部許多人無法工作，一些人也可能難以或延遲申請失業救濟金。

據了解，波音的罷工已持續近一個月，儘管罷工工人沒有資格獲得失業救濟金，但他們的行動正在供應鏈和其他依賴波音的企業中蔓延導致臨時裁員。