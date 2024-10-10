Fed會議紀錄：9月降息幅度意見分歧 官員對經濟展望看法不一

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-10 02:51

‌



美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三 (9 日) 公布 9 月 17 日至 18 日的貨幣政策會議紀錄，雖然所有官員均同意降息，不過在降息 1 碼 (25 個基點) 或 2 碼 (50 個基點) 方面看法不一，而最終降息 2 碼的決定是考慮到通膨和就業市場風險平衡。

這份紀錄總結了決策者決定批准 4 年來首次大幅降息 2 碼的詳細原因，也凸顯出他們對經濟展望的不同看法。

‌



支持降息 1 碼：擔心通膨再次抬頭、認為就業市場穩定

根據紀錄，一些官員為確保通膨持續走低且比較不擔心就業市場形勢，因此支持降息 1 碼。紀錄寫道：「幾位與會者指出，降息 1 碼將符合政策逐漸正常化的路徑，讓決策者有時間隨著經濟發展評估限制性政策的程度。」一些會者還補充說，降息 1 碼可能是一條更可預測貨幣政策正常化的道路。

不過最終只有理事鮑曼一人投票反對降息 2 碼，表明自己傾向降息 1 碼，這是自 2005 年以來，首次有理事在投票中反對以團結為著稱的聯準會 (Fed)。

支持降息 2 碼：通膨有進展、平衡就業市場風險

至於降息 2 碼的原因，紀錄寫道是因為考慮通膨進展和就業市場風險，「絕大多數與會者」支持大幅降息，不過並未並未具體說明有多少人反對。值得注意的是「與會者」代表的是整體 FOMC，而不是 12 名有投票權的官員。

另外紀錄還指出，一些決策者傾向在 7 月的會議上就開始降息，然而卻從未能實現。儘管這份文件更詳細描述對降息 1 碼的辯論，但對決策者為何支持更大幅度降息並未提供太多訊息。

紀錄寫道：「與會者強調更重要的是溝通，這次會議上政策立場的重新調整不應該被解讀成經濟展望不關的政策，也不應該解讀成政策寬鬆步伐將比與會者對適當路徑的評估更快的訊號。」

紀錄還提到：「這樣的重新調整將讓政策更好的與近期通膨和就業市場指標保持一致。」另外支持降息 2 碼的決策者還強調，此舉有助維持經濟和就業市場的強勁態勢，同時推動通通方面的進展並反映風險平衡。

Fed 主席鮑爾曾在貨幣政策會後記者會上用「重新調整」一詞概括降息決定，而這個詞也出現在紀錄中。

除此之外，紀錄還顯示決策者們討論央行的資產負債表，幾位與會者討論了正在縮減的資產負債表可能會持續一段時間，即便已經啟動降息。

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 11 月降息 1 碼的機率為 81.4%，降息 2 碼的機率為 18.6%。