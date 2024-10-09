Fed蘿根呼籲漸進降息 不應急於求成

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-09 22:20

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達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周三 (9 日) 表示，自己支持聯準會 (Fed) 上個月大幅降息，但希望未來降息幅度更小，因為通膨再次抬頭風險仍有可能成真，而且經濟前景存有重大不確定性。

蘿根說：「上個月聯邦基金利率下調 2 碼 (50 個基點) 之後，從現在開始漸進式的回歸正常政策立場可能是合適的，能更好平衡我們雙重任務目標風險。」

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她說，Fed 不應該急著把基準利率降至「正常」或「中性」水準，而是要監控金融狀況、消費、薪資和物價的同時推進政策。

蘿根在周三活動上事先準備好的談話中列舉出一系列放慢降息步調的理由，儘管她也指出通膨進展廣泛且就業市場已經降溫。

她認為通膨仍有回升到 2% 以上的風險，消費者支出或經濟成長可能會比預期強、金融狀況「毫無根據」的進一步寬鬆，而且既不會壓低也不會刺激經濟的「中性利率」準可能比新冠疫情前還高。

她進一步解釋：「在這種不確定的環境下，逐步降低政策利率能有時間判對貨幣政策的限制程度，也減少把政策利率降至中性水準之下而無意推高通膨的風險。」

另外她還點出其他通膨升溫的風險，包括地緣政治風險和東岸碼頭工人罷工引發的供應鏈問題重現。

至於就業市場方面，蘿根認為儘管目前看來仍然健康，但可能「不會冷卻到能持續讓通膨恢復到 2% 的水準，也可能會突然惡化」。

對於 Fed 上月降息 2 碼的舉措，她表示自己支持這一決定並稱寬鬆的貨幣政策有助避免就業市場降溫幅度過大，從而讓通膨以可持續和及時的方式回到目標水準。

蘿根上述言論凸顯她仍擔心通膨再次抬頭，指出不管就業市場或者通膨方面都各有再次下行的風險，強調政策應該根據經濟數據靈活應對。