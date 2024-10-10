豪車需求疲軟 賓士、BMW第三季銷售雙雙下滑

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-10 19:31

‌



由於豪車市場需求疲軟，賓士 (Mercedes-Benz)、寶馬(BMW) 今年第三季銷量分別年減 3% 和 13%。有分析指出，這對德國豪車市場來說是個警訊。與此同時，賓士與寶馬今年 9 月雙雙下調財測。

根據賓士周四 (10 日) 公布的報告，該集團第三季銷售 594,600 輛汽車和貨車，年減 3%、純電動車銷量下滑 31% 至 46,900 輛。另外賓士第三季中國交付量下降 13% 至 170,700 輛。

‌



寶馬第三季銷量年減 13%，按區域來看在各個地方的銷量都有下滑，其中寶馬和 Mini 在中國的交付量下滑近 30%。不過該公司表示，此前由於煞車系統故障，緊急召回 150 萬輛車，這一部分影響交車數據。

但不同於其他車企，寶馬的電動車業務卻是個亮點，寶馬 i4 轎車和 iX1 SUV 等純電動車型在第三季銷量年增 10%，至 103,440 輛，與賓士形成鮮明對比

數據公布後，寶馬歐洲股價一度大幅下滑，現漲幅收窄呈 V 形走勢小漲 0.47%，每股暫報 77.56 歐元。

此外，本季賓士高檔汽車整體銷量下降 12%。有分析指出，這標誌著賓士在進一步鞏固高檔品牌地位的嘗試遭遇挫折，也是對德國豪車市場的另一個警告訊號：「電動車銷售的市場環境仍然低迷，重要市場的定價競爭激烈。」

從高昂的生產成本和管理向電動車的轉變，再到需求下降和來自其他品牌競爭壓力加劇，德國汽車業當前正努力應對電動車的坎坷轉型和市場的逆風，歐洲本地消費者也因充電基礎設施不完善等因素，不願意購買更昂貴的電動車。