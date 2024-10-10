豪車需求疲軟 賓士、BMW第三季銷售雙雙下滑
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-10 19:31
由於豪車市場需求疲軟，賓士 (Mercedes-Benz)、寶馬(BMW) 今年第三季銷量分別年減 3% 和 13%。有分析指出，這對德國豪車市場來說是個警訊。與此同時，賓士與寶馬今年 9 月雙雙下調財測。
根據賓士周四 (10 日) 公布的報告，該集團第三季銷售 594,600 輛汽車和貨車，年減 3%、純電動車銷量下滑 31% 至 46,900 輛。另外賓士第三季中國交付量下降 13% 至 170,700 輛。
寶馬第三季銷量年減 13%，按區域來看在各個地方的銷量都有下滑，其中寶馬和 Mini 在中國的交付量下滑近 30%。不過該公司表示，此前由於煞車系統故障，緊急召回 150 萬輛車，這一部分影響交車數據。
但不同於其他車企，寶馬的電動車業務卻是個亮點，寶馬 i4 轎車和 iX1 SUV 等純電動車型在第三季銷量年增 10%，至 103,440 輛，與賓士形成鮮明對比
數據公布後，寶馬歐洲股價一度大幅下滑，現漲幅收窄呈 V 形走勢小漲 0.47%，每股暫報 77.56 歐元。
此外，本季賓士高檔汽車整體銷量下降 12%。有分析指出，這標誌著賓士在進一步鞏固高檔品牌地位的嘗試遭遇挫折，也是對德國豪車市場的另一個警告訊號：「電動車銷售的市場環境仍然低迷，重要市場的定價競爭激烈。」
從高昂的生產成本和管理向電動車的轉變，再到需求下降和來自其他品牌競爭壓力加劇，德國汽車業當前正努力應對電動車的坎坷轉型和市場的逆風，歐洲本地消費者也因充電基礎設施不完善等因素，不願意購買更昂貴的電動車。
值得注意的是，今年 9 月份賓士與寶馬均下調業績預期，而且近期歐洲最大的汽車製造商福斯汽車正在考慮首次關閉在德國開設的工廠以削減成本。
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