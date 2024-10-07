美就業數據、中東局勢推動 美元接近7周高點

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-07 20:35

‌



美元周一 (7 日) 略低 7 周以來高點，此前受到上周五強勁的美國就業數據和中東衝突升級推動大漲。

在美元走強之前，美國公布的 9 月就業報告顯示，9 月就業人口增幅為 6 個月來最大、失業率下降、薪資穩定上升，這些都顯示經濟具有彈性，迫使市場降低對聯準會 (Fed) 降息的預期。

‌



分析師表示，整個夏季打壓美元的許多因素已經逆轉，他們提到衰退擔憂逐漸消退，而價格走勢表明，該資料集已達到鴿派反應函數定價的極限。

荷蘭國際集團 (ING) 外匯策略師 Francesco Pesole 表示：「未來幾周我們看不到重建結構性美元空頭部位的動力。市場似乎已經放棄再降息 2 碼 (50 個基點) 的預期，通膨數據不應改變這一點，儘管中東局勢可能不會進一步惡化，但市場共識似乎是，目前不太可能出現實質性的緩和。」

截稿前，美元兌主要貨幣指數下跌 0.08%，至 102.195。該指數上周五升至 102.69 美元的 7 周高點，該周漲幅超過 2%，為兩年來的最大漲幅。上週早些時候，該指數略高於 100。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 指出，這是近年來美元指數第二次跌回 100.000 的支撐位。上一次是在 2023 年 7 月，在接下來的 3 個月裡，美元指數出現了強勁反彈 (+7.8%)，但未能跌破 100.00 的水準。

巴克萊 (Barclays) 外匯策略師 Lefteris Farmakis 表示：「中國的財政刺激力道將主要幫助美國以外的經濟體，這將是短期內影響美元的主要因素之一，此外還有可能影響 Fed 政策路徑的宏觀數據。」

中國即將公布刺激經濟的財政計畫細節。地緣政治方面，以色列周日轟炸黎巴嫩和加薩地帶的真主黨目標，這是在 10 月 7 日引發戰爭的襲擊一周年之際。以色列國防部長也宣布，對宿敵伊朗報復的可能性很高。

巴克萊認為，近期的就業數據增強對 Fed 長期漸進寬鬆周期的信心。美國銀行 (BAC-US) 現在預測，Fed 將在 2025 年 3 月前每次會議降息 1 碼 (25 個基點)，然後在 2025 年底前每季降息 1 碼。

上周五就業數據公布後，市場預估 Fed 將在 11 月降息 1 碼而不是 2 碼。根據芝商所 FedWatch 工具，目前預估 11 月降息 1 碼的可能性為 88.0%，高於一周前的 47%，而不降息的可能性為 12.0%。