傳英國石油放棄減產目標 重新調整營運策略

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-07 19:38

‌



路透周一 (7 日) 援引 3 名知情人士消息報導，英國石油公司 (BP) 已放棄到 2030 年削減石油和天然氣產量的目標，因為該公司執行長奧金克洛斯 (Murray Auchincloss) 縮減能源轉型策略，以重獲投資人的信心。

截稿前，BP(BP-US) 周一美國盤前股價上漲 1.09%，每股暫報 33.24 美元；BP 在英國的股價上漲 1.72%，至每股 423.98 英鎊。

‌



據了解，英國石油曾在 2020 年公布雄心壯志的轉型策略，承諾到 2030 年將石油產量減少 40%，與此同時加速推進綠能業務成長。然而去年 2 月，英國石油將減產目標下調至 25%，本 10 年的日產量約在 200 萬桶，因為投資人關心的是短期回報，而不是能源轉型。

知情人士透露，英國石油目前正在瞄準中東和墨西哥灣幾項新投資，提高其石油和天然氣產量。此外，奧金克洛斯將於明年 2 月的投資人日上提出其新策略，包括取消 2030 年生產目標，儘管該公司在實踐中已放棄這一目標，目前還不清楚是否會提供新的產量指引。

報導指出，奧金克洛斯於今年 1 月掌舵 BP，但一直難以遏止公司股價下跌，因為投資人質疑當前的策略下創造利潤的能力。今年迄今，BP 股價表現遜於競爭對手。

對於上述消息，BP 發言人回應：「正如奧金克洛斯年初所說的...... 方向是一樣的，但我們將成為一個更簡單、更專注、更高價值的公司。」BP 的目標是到 2050 年實現零碳排。

BP 競爭對手殼牌 (SHEL-US) 也放慢能源轉型業務，出售電力和綠能業務，同時還縮減包括海上風力、生物燃料和氫氣在內的計畫。兩家公司的轉變是俄國入侵烏克蘭引發價格衝擊後，外界重新留意歐洲能源安全。

自 2020 年以來，BP 已在新的低碳業務上投資了數十億美元，並大幅削減了其油氣勘探團隊。但供應鏈問題以及成本和利率的急劇上升，給許多再生能源企業的獲利能力帶來了進一步的壓力。

一位公司消息人士表示，當競爭對手投資石油和天然氣時，BP 幾年來一直忽視勘探。不過該公司目前正在就在伊拉克投資 3 個新計畫進行談判，其中一個項目位於 Majnoon 油田。

BP 在一家合資企業中持有 50% 的股份，該合資企業經營著該國南部的巨型 Rumaila 油田，該公司在那裡經營一個世紀。

據悉，有別於以往外資企業利潤微薄的合約，新協議料將包括更慷慨的利潤分享模式。消息人士補充說，BP 還在考慮投資科威特 (Kuwait) 油田的再開發。