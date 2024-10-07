〈台幣〉美元太強！摜破32元探近1個月新低 10月來狂貶4.8角

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 18:09

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受美元轉強影響，亞幣不斷走軟，新台幣兌美元匯率已連續 3 個交易日重貶，今 (7) 日直接摜破 32 元整數關卡，一度失守 32.2 元，終場收在 32.131 元，貶值 1.68 角，創近一個月來新低，台北及元太外匯市場總成交值 26.005 億美元。累計 10 月來僅 3 個交易日，新台幣匯率貶值多達 4.8 角。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.04 元，接連失守 32.1、32.2 元關卡，盤中最低下探 32.204 元，貶值多達 2.41 角，匯銀人士指出，上周匯市連休 2 日颱風假，外資恢復交易後不斷匯出，此外，因美國債券買氣熱絡，使得投信持續匯出投資款，壓抑新台幣走勢。

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不過，老大哥央行適時進場調節，避免貶值幅度過猛，出口商眼見匯價貶破 32 元，也有進場拋匯，帶動新台幣兌美元貶勢收斂，終場收在 32.131 元，貶值 1.68 角，為 9 月中旬以來的新低。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數強漲 0.61%，日元重貶 1.33%，韓元貶值 0.64%，新加坡幣、新台幣分別貶 0.54%、0.52%，歐元亦貶 0.52%，越南盾貶值 0.35%。