search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

外匯

〈台幣〉美元太強！摜破32元探近1個月新低 10月來狂貶4.8角

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 18:09

cover image of news article
〈台幣〉美元太強！摜破32元探近1個月新低 10月來狂貶4.8角。(圖：shutterstock)

受美元轉強影響，亞幣不斷走軟，新台幣兌美元匯率已連續 3 個交易日重貶，今 (7) 日直接摜破 32 元整數關卡，一度失守 32.2 元，終場收在 32.131 元，貶值 1.68 角，創近一個月來新低，台北及元太外匯市場總成交值 26.005 億美元。累計 10 月來僅 3 個交易日，新台幣匯率貶值多達 4.8 角。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.04 元，接連失守 32.1、32.2 元關卡，盤中最低下探 32.204 元，貶值多達 2.41 角，匯銀人士指出，上周匯市連休 2 日颱風假，外資恢復交易後不斷匯出，此外，因美國債券買氣熱絡，使得投信持續匯出投資款，壓抑新台幣走勢。


不過，老大哥央行適時進場調節，避免貶值幅度過猛，出口商眼見匯價貶破 32 元，也有進場拋匯，帶動新台幣兌美元貶勢收斂，終場收在 32.131 元，貶值 1.68 角，為 9 月中旬以來的新低。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數強漲 0.61%，日元重貶 1.33%，韓元貶值 0.64%，新加坡幣、新台幣分別貶 0.54%、0.52%，歐元亦貶 0.52%，越南盾貶值 0.35%。

美國最新就業報告為華爾街帶來積極消息，9 月非農新增就業人口激增至 25.4 萬人，遠遠超乎市場預期，創下今年３月以來最大增幅。9 月失業率也從前月的 4.2% 意外降至 4.1%，創下 3 個月低點。美元指數近來強勢走高，回升至 102 左右。

文章標籤

新台幣匯率貶值

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數102.5540.03%
美元/台幣32.1310.53%
日元/美元0.0067360.00%
韓元/美元0.000742480.00%
歐元/美元1.0965-0.10%

延伸閱讀


Empty