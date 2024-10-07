交易商IXM：儘管電動車銷售放緩 銅需求上升趨勢未變

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-07 20:03

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根據路透周一 (7 日) 報導，大宗商品交易商 IXM 的精煉金屬主管 Tom Mackay 表示，儘管電動車銷售放緩引起疑慮，但電動車用銅等金屬需求的上升趨勢未受影響，但隨著市場不斷演變，預估需求數字很困難。

電動車的銷售已經放緩，原因包括充電基礎設施缺乏，以及對轉售價格方面的擔憂。

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Mackay 說：「電動汽車產業是新興的。有許多變因，包括滲透率和電池化學成分，這使得預測需求成為一個猜謎遊戲。電動汽車的銷售增速正在放緩但銷量仍在增長。不同地區的情況有所不同，但整體成長強勁，金屬需求狀況良好。」

根據顧問公司 Rho Motion 的數據，去年純電動車和插電式混合動力車的銷量成長 32%，達到 1,363 萬輛，而今年第一季和第二季的銷量分別比前幾季下降了 25% 和 22%。

銅用於電動車的布線，也用於電池，電池通常含有鋰，並根據化學成分含有鎳和鈷。Mackay 說：「在 LFP(磷酸鋰離子) 化學方面已經取得一些令人印象深刻的技術進步，有些 LFP 電池可以行駛 1,000 公里，有些可以在 10 分鐘內充電 80%。」

LFP 電池是為中國市場開發的，為鎳鈷錳 (NCM) 提供了一種更便宜的替代品。但是早期的 LFP 電池續航力不持久。