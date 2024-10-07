交易商IXM：儘管電動車銷售放緩 銅需求上升趨勢未變
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-07 20:03
根據路透周一 (7 日) 報導，大宗商品交易商 IXM 的精煉金屬主管 Tom Mackay 表示，儘管電動車銷售放緩引起疑慮，但電動車用銅等金屬需求的上升趨勢未受影響，但隨著市場不斷演變，預估需求數字很困難。
電動車的銷售已經放緩，原因包括充電基礎設施缺乏，以及對轉售價格方面的擔憂。
Mackay 說：「電動汽車產業是新興的。有許多變因，包括滲透率和電池化學成分，這使得預測需求成為一個猜謎遊戲。電動汽車的銷售增速正在放緩但銷量仍在增長。不同地區的情況有所不同，但整體成長強勁，金屬需求狀況良好。」
根據顧問公司 Rho Motion 的數據，去年純電動車和插電式混合動力車的銷量成長 32%，達到 1,363 萬輛，而今年第一季和第二季的銷量分別比前幾季下降了 25% 和 22%。
銅用於電動車的布線，也用於電池，電池通常含有鋰，並根據化學成分含有鎳和鈷。Mackay 說：「在 LFP(磷酸鋰離子) 化學方面已經取得一些令人印象深刻的技術進步，有些 LFP 電池可以行駛 1,000 公里，有些可以在 10 分鐘內充電 80%。」
LFP 電池是為中國市場開發的，為鎳鈷錳 (NCM) 提供了一種更便宜的替代品。但是早期的 LFP 電池續航力不持久。
Mackay 說：「人們仍然認為，西方世界的電池需求仍將以 NCM 電池為主，即使只是因為回收 NCM 電池的價值更高。」他指出，可回收性是汽車製造商決定使用何種化學物質的一個非常重要的因素。
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