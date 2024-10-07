〈美股早盤〉美債殖利率攀升 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-07 21:43

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美股主要指數周一 (7 日) 開低，因投資人減少對聯準會 (Fed) 今年降息幅度押注，美債殖利率攀升讓股市承壓，其中美國 10 年期公債殖利率升破 4%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 60 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.1%。

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美股開盤前，主要指數期貨走低，標普 500 與那斯達克 100 指數期貨分別下跌 0.4%、0.5%，美國 10 年期公債殖利率自 8 月以來首次升破 4%，延續上周五以來的漲勢。

上周強勁的美國就業數據削弱聯準會 (Fed)11 月大幅降息的預期，利率期貨市場預估下月將息幅度不會超過 1 碼 (25 個基點)。

利率預期的變化可能會給股市帶來壓力。由於有跡象顯示美國經濟強勁、通膨緩解和大幅降息，美股最近已反彈至創紀錄高點。此外，由於投資人等待以色列對最近伊朗飛彈襲擊的反應，原油價格上漲至每桶 80 美元。

道富環球市場 (State Street Global Markets) 股票策略主管 Marija Veitmane 表示，她對股市前景仍持樂觀態度，因經濟仍具彈性且通膨正在緩解。不過她說：「我們必須在驅動因素方面保持謹慎，因為我們可能不會有很多大幅降息。」

投資人靜待本周四 (10 日) 公布的美國通膨數據，經濟學家預估消費者物價指數 (CPI) 年增 2.3%，比之前的數據略有放緩。美國各大銀行本周五 (11 日) 將陸續公布財報，揭開財報季的序幕。

截至台北時間周一（7 日）21 時許：

焦點個股：

英國石油 (BP-US) 早盤股價上漲 0.62%，至每股 33.09 美元

根據外媒報導，英國石油公司 (BP) 已放棄到 2030 年削減石油和天然氣產量的目標，因為該公司執行長奧金克洛斯 (Murray Auchincloss) 縮減能源轉型策略，以重獲投資人的信心。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 2.27%，至每股 182.28 美元

亞馬遜周一表示，在達成「具有里程碑意義的協議」後，由 BBC、ITV 和其他英國公共廣播公司支持的新串流媒體服務 Freely 將在 Amazon Fire 電視上提供。

Stellantis (STLA-US) 早盤股價下跌 0.19%，至每股 13.29 美元

克萊斯勒母公司 Stellantis 周一表示，已對美國汽車工人聯合會 (UAW) 和 23 名當地工會提起另外 8 項訴訟，指稱該工會因該公司延後投資計畫而威脅罷工，違反了合約。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

在 2024 年年中之前還是華爾街最悲觀的策略師之一、摩根士丹利的 Michael Wilson 表示，上周五公布的就業數據井噴式增長，以及 Fed 將進一步降息的預期，提高他對相對於更安全的防禦性股票的所謂周期性股票的看法。