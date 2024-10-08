Jefferies降評蘋果股票 稱AI手機期望被誇大

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-08 00:30

‌



蘋果周一 (7 日) 盤中股價一度跌逾 1%，此前 Jefferies 分析師認為市場對蘋果人工智慧 (AI) 手機期望過高，將該股評等從「買入」(Buy)下調至「持有」(Hold)。

‌



這次的新 iPhone 是首批配備 AI 功能的機型，但分析師 Edison Lee 表示，對 iPhone 16 和 iPhone 17 的高期望是不切實際的，由於缺乏實質的創新功能和 AI 應用有限，市場對銷售成長的預期 (5%-10%) 可能無法實現，因此給出「持有」評級，自先前的「買入」評級下調。

儘管自 4 月低點以來蘋果股價上漲 36%，許多人樂觀認為 AI 功能會推動用戶升級手機，為蘋果帶來營收成長，但早期跡象表明，市場需求不如預期般強勁。

Lee 認為，雖然長期來看，蘋果在 AI 領域有潛力，特別是它是唯一能利用自有數據提供低成本、個性化 AI 服務的軟硬體整合玩家，但他也指出，蘋果的當前估值「偏高」，而且短期內 AI 不會成為成長的主要驅動因素。