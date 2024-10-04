〈美股早盤〉美9月非農就業數據強勁 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-04 21:41

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美股主要指數周五 (4 日) 開高，此前美國 9 月非農就業報告強勁，緩解投資人對就業市場急速降溫的擔憂，美國公債殖利率、美元指數也一同走高，不過中東衝突是否可能升級仍讓投資人保持警惕。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 2.0%。

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美股開盤前主要指數期貨走高，原因是最新就業數據強勁，緩解市場對美國就業市場惡化的擔憂。與此同時，美債殖利率也一路拉升，由於超預期的就業報告，交易員下調對聯準會 (Fed) 於 11 月降息兩碼 (50 個基點) 的預期至 30%，遠遠不及一周前的 60%。

美國勞工統計局 (BLS) 數據顯示，9 月非農就業人數新增 25.4 萬人，遠超市場預期的 14.7 萬人，前兩個月的就業人數上修後增加 7.2 萬人。與此同時，失業率也降至 4.1%，低於市場預期與前值的 4.2%。

其他消息方面，國際油價將創下兩年來最大單周漲幅，因擔心以色列可能決定攻打伊朗石油設施，以報復伊朗隊其領土的導彈襲擊。美國及其盟國警告，中東局勢可能「無法控制地升級」。

截至台北時間周五（4 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.94%，至每股 167.42 美元

Alphabet 母公司 Google 周五表示，如果紐西蘭政府通過法律，迫使科技公司為其平台上顯示的文章付費，將停止聯結紐西蘭新聞內容並將撤銷對當地媒體的支持。這與該公司近年來在澳洲和加拿大準備頒布類似法律時採取的策略相呼應。

Rivian(RIVN-US) 早盤股價下跌 5.19%，至每股 10.22 美元

電動車新創公司 Rivian 周五表示，由於正在努力應對零件短缺和需求放緩的問題，該公司大幅下修全年產量預期，第三季汽車交車量低於分析師預期。該公司股價在周五盤前交易下跌超過 6%，今年以來已下跌超過 50%。

Spirit Airlines(SAVE-US) 早盤股價下跌 33.48%，至每股 1.49 美元

Spirit Airlines 的股價在周五盤前下跌 40%。《華爾街日報》(WSJ) 先前報導，這家廉價航空公司正在與其債券持有人就可能申請破產進行談判。由於該航空公司與捷藍航空 (JBLU-US) 耗資 38 億美元的合併失敗，該公司股價今年已下跌 85% 以上。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月非農新增就業報 25.4 萬人，預期 14.7 萬人，修正後前值 15.9 萬人

美國 9 月失業率報 4.1%，預期 4.2%，前值 4.2%

美國 9 月平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 3.8%，修正後前值 3.9%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.5%

美國 9 月勞動參與率報 62.7%，預期 62.7%，前值 62.7%

華爾街分析：

凱投宏觀副首席市場經濟學家 Jonas Goltermann 在給客戶的報告中寫道，「雖然以色列和伊朗之間衝突的最新升級令人擔憂，但我們仍然認為，戰爭需要進一步大幅擴大，包括對能源供應鏈的實際破壞，才能對全球經濟前景產生重大影響。」

經濟學家對碼頭工人罷工的評估也是如此。摩根士丹利經濟學家 Diego Anzoategui 在客戶的報告中寫道：「罷工可能會打擊經濟成長並推高通膨，但前提是這種罷工是持久的。市場似乎學會了不要緊張，而且真的得到了回報。」