美9月小非農新增就業人數超預期升至14.3萬 結束連5個月放緩局面

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-02 20:25

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美國企業 9 月招聘活動有所增加，結束連 5 個月就業成長放緩局面，意味著勞動力市場仍保持穩定。儘管如此，9 月薪資增幅卻再次下降。

美國周四 (2 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月民間企業就業人數經季節調整後增加 14.3 萬人，高經濟學家預期的 12.4 萬人，也優於 8 月上修後的 10.3 萬人，凸顯就業市場依然保有韌性。

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美 9 月小非農新增就業人數超預期升至 12.4 萬，結束連 5 個月放緩局面。(圖：ZeroHedge)

9 月 ADP 就業人數經歷連續 5 個月成長放緩後迎來反彈，先前 8 月的 ADP 就業數據慘淡，創下 2023 年 3 月以來的最低。值得注意的是，儘管 9 月數據反彈，但以 3 個月的平均就業人數計算仍僅 11.9 萬人，為 2020 年以來的最低水準之一。

此外，在招聘人數增加的同時，9 月薪資成長率又下降了一步。在職員工的 12 個月薪資成長率降至 4.7%，而跳槽員工的 12 個月薪資成長率降至 6.6%，比 8 月下降 0.7 個百分點。

在招聘人數增加的同時，9 月薪資成長率又下降了一步。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「上個月，企業招聘人數的增加並沒有帶來薪資增幅成長。通常情況下，換工作的員工薪資成長更快。但他們與留在原來崗位的員工的薪資增幅差距縮小至僅 1.9%，與我們 1 月份的最低水準持平。」

觀察報告細項，就業成長相當廣泛，休閒和飯店業最多，新增 3.4 萬就業人數，其次是建築 (2.6 萬人)、教育和衛生服務 (2.4 萬人)、專業和商業服務 (2 萬人) 以及其他服務 (1.7 萬人)，其中資訊服務是唯一出現減少的產業，減少了 1 萬人。

按企業規模來看，所有的成長都來自於員工超過 50 人的公司。小型企業就業人數減少，員工少於 20 人的企業減少 1.3 萬人。

(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，由於美債已走弱，雖然最新的 ADP 數據超出預期可能會對美債市場造成一點壓力，但影響應該是輕微且短暫的。超出預期的幅度完全在誤差範圍內，因此並沒有真正展現任何新情況。

伴隨著美國勞動市場的降溫，例如非農業失業率呈現明顯上升的大趨勢，ISM 製造業的就業指數持續疲軟，此外就業成長的其他指標有所降溫，讓就業市場的相關數據甚至超過通膨，成為最受關注的經濟數據。決策者和投資人以此評估是否釋出更多美國經濟能否軟著陸的訊號。