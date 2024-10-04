〈焦點股〉美東碼頭罷工快速落幕 貨櫃三雄重挫 萬海亮跌停燈
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-04 09:42
美東碼頭勞資雙方今晨達暫時協議，即刻停止罷工行動，造成萬海 (2615-TW) 開盤跌停，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 均跌超過 8%，法人解讀，市場對運價反彈的期待落空，台驊 (2636-TW) 對此說明，三天的罷工造成的影響的確比較有限。
美東碼頭勞資雙方達成協議，立即終止罷工，此次罷工行動為期三天，據傳協議內容是 6 年內加薪共 62%，而勞方原要求加 77%，資方則是提出約 50% 的增幅，最終各自退讓。
不過，此次是將主合約將延長至 2025 年 1 月 15 日，屆時會再討論目前尚未達成議題。
台驊對此說明，三天罷工造成的影響比較有限，對整個東海岸的港口裝卸作業大概只會產生一到二周的延誤和混亂，事實上，這次罷工正好面臨美國總統大選前一個月，拜登政府為保住民主黨的選票，政府方面確實有介入協調，航商和工會代表也各讓一步，讓加薪議題先達成共識，並將較為棘手的碼頭自動化議題將推遲到明年 1 月 15 日再做決定。
台驊認為，到明年 1 月屆時已產生新的美國總統，未來情勢如何變化仍有待觀察。
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