〈焦點股〉美東碼頭罷工快速落幕 貨櫃三雄重挫 萬海亮跌停燈

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台驊對此說明，三天罷工造成的影響比較有限，對整個東海岸的港口裝卸作業大概只會產生一到二周的延誤和混亂，事實上，這次罷工正好面臨美國總統大選前一個月，拜登政府為保住民主黨的選票，政府方面確實有介入協調，航商和工會代表也各讓一步，讓加薪議題先達成共識，並將較為棘手的碼頭自動化議題將推遲到明年 1 月 15 日再做決定。