美東碼頭罷工若達2周 恐折損運能2成、供應鏈瓶頸至明年初

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-01 19:31

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美東碼頭工人於美東時間 10 月 1 日零時起關閉美國東岸和墨西哥灣海岸所有港口，展開罷工，且目前尚未有任何恢復的跡象，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 已擬應變方案，貨攬業者台驊 (2636-TW) 直指，此次罷工行動若延續超過 2 周，估使船公司的運能至少折損 10-20%，運費和相關附加費肯定會大幅上漲，且影響供應鏈正常運作時間達年底甚至明年初。

長榮表示，由於美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，會密切關注局勢發展，並做好應對各種可能情況的準備，適時調整船期和相關後勤作業。

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萬海說明，將會與美國子公司、聯營同行和碼頭保持緊密聯繫，隨時因應罷工狀況的變化，調整船舶航速和靠泊計劃。

貨攬業者台驊提出五大影響，包括 (1) 港口擁堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓；(2) 供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題；(3) 造成全美數百億美元的經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，產生更多的費用成本，促成運費上漲。